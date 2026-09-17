Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor

Büşra Pekin, Rıza Kocaoğlu, Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Neslihan Yeldan ve Asuman Dabak’ın rol aldığı “Konu Komşu” dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu okuma provası için İstanbul’daki Beykoz Kundura Fabrikası’nda buluştu.

Yeni dikey dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ekip prova sırasında hem senaryoya hem de yeni projeye alışmaya başladı. Oyuncuların bir araya geldiği ilk anlar da merak uyandırdı.

Büşra Pekin’den Dikkat Çeken Sözler

Projede yer alan Büşra Pekin ise yeni işinden oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Farklı ve yenilikçi projelere her zaman açık olduğunu belirten oyuncu bu kez alışılmışın dışında bir formatla izleyici karşısına çıkacak.

Pekin “Yeni olan her şeye bayılıyorum” diyerek projeye neden sıcak baktığını anlattı. Özellikle dikey dizi formatının daha önce Çin ve Amerika’da yapılan örneklerini izlediğini söyleyen oyuncu bu tarz işlerin Türkiye’de de yapılmasını uzun zamandır merak ettiğini ifade etti.

“Komedi Yapmayı Çok Özledim”

Büşra Pekin’in açıklamasında en çok dikkat çeken nokta ise komediyle ilgili sözleri oldu. Uzun zamandır komedi yapmayı özlediğini söyleyen oyuncu yeni dizinin kendisi için bu açıdan ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Pekin Türkiye’de dikey dizi formatına katkı sunacak güzel bir oluşumun içinde yer almaktan da mutlu olduğunu söyledi. Ünlü oyuncunun bu sözleri hayranlarını da heyecanlandırdı.

“Konu Komşu” hem farklı formatı hem güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Pekin’in komedi özlemini giderecek bu yeni projenin izleyicide nasıl bir karşılık bulacağı ise şimdiden merak konusu.