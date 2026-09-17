Biran Damla Yılmaz’dan Korkutan Paylaşım! Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa’daki dizi çekimleri için İstanbul’a gelen Biran Damla Yılmaz hastane odasından fotoğraf paylaştı. Oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Biran Damla Yılmaz’dan Korkutan Paylaşım! Hastaneye Kaldırıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 19:57

Rol aldığı dizinin çekimleri için Şanlıurfa’da bulunan Biran Damla Yılmaz kısa süreliğine İstanbul’a geldi. Yalnızca iki günlüğüne İstanbul’a gelen oyuncunun bu ziyaret sırasında hastane odasından fotoğraf paylaşması ise hayranlarını bir anda endişelendirdi.

Ameliyat önlüğüyle hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz’ın sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken birçok kişi geçmiş olsun mesajları gönderdi.

Sağlık Durumu Merak Ediliyor

Biran Damla Yılmaz’ın neden hastaneye gittiği ve bir operasyon geçirip geçirmediği konusunda şu an için net bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun fotoğraflarda ameliyat önlüğü giymesi dikkat çekerken sağlık durumuyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Şanlıurfa’da yoğun şekilde devam eden dizi çekimleri arasında İstanbul’a gelen Yılmaz’ın hastane paylaşımı doğal olarak takipçilerinin aklına pek çok soru getirdi.

Daha Önce de Ameliyat Olmuştu

Ünlü oyuncu daha önce de yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yılmaz 13 yaşından bu yana devam eden bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Geçmişte rahim ameliyatı olduğunu da anlatan oyuncu operasyonun estetik amaçlı olmadığının özellikle altını çizmişti. Yılmaz “Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum” sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.

Son Operasyonun Nedeni Henüz Açıklanmadı

Yılmaz’ın son paylaşımında ise hastaneye neden gittiğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Bu nedenle fotoğrafın yeni bir operasyon nedeniyle mi çekildiği yoksa başka bir sağlık kontrolü için mi hastanede bulunduğu henüz bilinmiyor.

Oyuncunun hayranları şimdilik gelecek açıklamayı beklerken sosyal medyada paylaşıma “Geçmiş olsun”, “Umarım önemli bir şey yoktur” gibi çok sayıda mesaj bırakıldı. Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

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