Uzun Bekleyiş Sona Erdi! Konuşanlar 2 Ekim’de Dönüyor

Hasan Can Kaya’nın sevilen programı Konuşanlar uzun sezon arasının ardından geri dönüyor. Yeni sezon 2 Ekim’de Disney+’ta izleyiciyle buluşacak.

Uzun Bekleyiş Sona Erdi! Konuşanlar 2 Ekim’de Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 18:41

Hasan Can Kaya’nın milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan programı “Konuşanlar” için beklenen haber geldi. Bir süredir yeni bölümleri beklenen fenomen talk show’un yeni sezon yayın tarihi sonunda belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Disney+ ile yoluna devam eden program uzun bir sezon arasının ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun tarihi ise yayınlanan afiş ve tanıtım videosuyla duyuruldu.

Hasan Can Kaya 2 Ekim’de Ekranda

“Konuşanlar” 2 Ekim’de Disney+’ta yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Hasan Can Kaya’nın kendine has soru tarzı konuklarla kurduğu eğlenceli diyaloglar ve stüdyodaki izleyicilerden çıkan birbirinden ilginç hikâyeler yine programın merkezinde olacak.

Sezon arasının uzaması nedeniyle yeni bölümleri merakla bekleyen hayranlar için tarih de böylece netleşmiş oldu. Programın yeni sezon afişi ve tanıtımı da sosyal medyada paylaşılırken geri dönüş tarihi kısa sürede gündem oldu.

Kahkaha Dolu Bölümler Geri Geliyor

“Konuşanlar”ın en çok konuşulan taraflarından biri programda sıradan bir sohbetin bile Hasan Can Kaya’nın yorumlarıyla bambaşka bir noktaya taşınması. Stüdyoya gelen izleyicilerin anlattıkları hayat hikâyeleri ilişkileri ve başlarından geçen ilginç olaylar programın eğlenceli anlarını oluşturuyor.

Yeni sezonda da benzer bir formatın devam etmesi bekleniyor. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla ekranlara gelecek yeni bölümlerde kimlerin konuk olacağı ve hangi hikâyelerin gündem yaratacağı ise şimdiden merak konusu.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Uzun süren aranın ardından “Konuşanlar” hayranları artık takvimlerine 2 Ekim tarihini not edebilir. Disney+’ın yayınladığı afiş ve tanıtımla birlikte yeni sezonun başlayacağı tarih kesinleşti.

Kısacası Hasan Can Kaya’nın kahkaha ve bol yorumlu programı için geri sayım başladı. Yeni bölümler 2 Ekim’den itibaren Disney+ ekranlarında olacak.

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