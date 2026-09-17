Hilal Yelekçi Sarışın Oldu! Görenler “AI” Sandı

Hilal Yelekçi’nin Tokyo’da verdiği kısa ve sarı saçlı pozlar sosyal medyada olay oldu. Takipçileri AI sandı genç şarkıcı gerçeği açıkladı.

Hilal Yelekçi Sarışın Oldu! Görenler “AI” Sandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 20:03

Manifest grubunun sevilen üyelerinden Hilal Yelekçi sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini bir anda şaşırttı. Tokyo’da çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yelekçi kısa ve sarı saçlarıyla görenleri adeta ters köşe yaptı. Ünlü ismin bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hilal Yelekçi’yi genellikle koyu saçlarıyla görmeye alışan takipçileri karşılarında bambaşka birini görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın yapay zekâyla hazırlanmış olabileceğini bile düşündü.

“AI Değil” Diyerek Açıkladı

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı merak edilirken beklenen açıklama yine Yelekçi’den geldi. Takipçilerinin şaşkınlığını fark eden genç şarkıcı görüntünün yapay zekâ olmadığını belirtti.

Ancak sarı saçların da kalıcı bir değişim olmadığını hemen açıkladı. Yelekçi bu görüntünün arkasındaki küçük sırrı paylaşarak herkesi rahatlattı.

Meğer Perukmuş!

Hilal Yelekçi sarı ve kısa saçlarının tamamen peruktan ibaret olduğunu söyledi. Ünlü isim esprili açıklamasıyla da neden böyle bir görüntü tercih ettiğini anlattı.

“Dedim size ben koyu saç kadınıyım diye” diyen Yelekçi saç şekillendiricisinin çalışmadığını ve saçını yapmaya üşendiği için peruk taktığını söyledi. Bununla da yetinmeyip eline fırsat geçmişken farklı bir görünüm denemek istediğini anlattı.

Yani sosyal medyada büyük bir imaj değişikliği sanılan olayın arkasından oldukça basit ve eğlenceli bir neden çıktı.

Takipçileri Yeni Halini Çok Konuştu

Yelekçi’nin paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sarı ve kısa saçlı haliyle oldukça farklı görünen genç şarkıcı takipçilerini bir süreliğine gerçekten yeni bir imaj değişikliğine gittiğine inandırdı.

Ancak gerçek ortaya çıkınca bu kez peruk tercihi konuşulmaya başlandı. Hilal Yelekçi’nin kısa süreli sarışın macerası sosyal medyada şimdiden akıllarda kalan paylaşımlardan biri oldu.

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