Yüzlerce Adayı Geride bıraktı! Bosnalı Oyuncu Merjem Šiljak Aşk ve Taht'ı Sallıyor

Aşk ve Taht dizisinde Prenses Destina'yı canlandıran Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak, zorlu hazırlık süreci ve oyunculuğuyla tam not aldı. Detaylar haberimizde.

Yüzlerce Adayı Geride bıraktı! Bosnalı Oyuncu Merjem Šiljak Aşk ve Taht'ı Sallıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 17:05

Bozdağ Film imzalı atv'nin yeni ve iddialı tarihi yapımı Aşk ve Taht izleyicileri Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında geçen tutkulu bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesini konu alan dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat veren Bosna Hersekli genç oyuncu Merjem Šiljak performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yüzlerce Aday Arasından Prensesliğe Merjem Seçildi

Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimine Aşk ve Taht projesiyle adım atan Merjem Šiljak Destina rolü için düzenlenen uluslararası çaptaki geniş kapsamlı audition süreçlerinde fark yarattı. Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan başarılı isim rolün sahibi oldu.

Bosna Hersek'in en köklü sanat kurumlarından Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi mezunu olan genç oyuncu dizinin ilk bölümünde sergilediği güçlü ve kendinden emin imajıyla izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Adım Adım Mahperi Hunat Hatun'luğa Özel Hazırlık

Rolü kapmasının ardından yoğun bir hazırlık sürecine giren yetenekli oyuncu projenin tarih danışmanlarından özel dersler aldı. Tarihimizde Hunad Hatun (Mahperi Hunat Hatun) olarak bilinen tarihsel figürün arka planını dönemin sosyolojik yapısını ve Selçuklu saray adabını derinlemesine inceleyen Šiljak karakterine derinlik kazandırdı.

Aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Alanya Prensesi Destina ile Sultan Alaeddin Keykubad'ın kesişen kaderi dizinin en çok merak edilen hikaye akslarından biri haline geldi.

Görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikayesiyle Aşk ve Taht her Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında!

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