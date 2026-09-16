Hande Erçel'in Keşfedilme Hikayesini Duyunca Siz de Bu Kadar Şanslı Olmayı Dileyeceksiniz!

Hande Erçel bugün Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri… Rol aldığı dizilerle, güzelliğiyle ve özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Erçel'in kamera karşısına geçmesini sağlayan o ilk adım nasıl atıldı? Oyunculuk hayalleri kuran genç yaştaki Hande Erçel'in hayatı Hülya Duyar ile tanıştıktan sonra tamamen değişti!

Her Şey Bir Arkadaşının Arkadaşıyla Başladı

Hande Erçel'in sektöre giriş hikâyesinde dikkat çeken isimlerden biri kast direktörü ve oyuncu Hülya Duyar. Duyar, katıldığı bir programda Erçel'le tanışma hikâyesini anlatırken ünlü oyuncunun o dönem henüz profesyonel olarak oyunculuk yapmadığını söylemişti.

Duyar'ın anlatımına göre Hande Erçel, bir arkadaşının arkadaşıydı. Tanıştıklarında Erçel'den oldukça etkilenen Duyar, onu "Tatar Ramazan" dizisinin kadrosunda değerlendirmek istedi. Ana kadroda yer alması mümkün olmayınca Erçel'e üç bölümlük konuk oyuncu rolü verildi.

Üstelik hikâyenin devamı da en az başlangıcı kadar dikkat çekici. Duyar, Erçel'in oyuncu olmak istediğini bildiği için onu o dönemki menajerine yönlendirdi ve iletişimlerini sürdürdü. Böylece bugün milyonlarca kişinin tanıdığı Hande Erçel'in ekran yolculuğunda ilk kapı aralanmış oldu.

Asıl Büyük Çıkış "Güneşin Kızları" ile Geldi

Erçel'in oyunculuk isteğiyse aslında çok daha öncesine dayanıyordu. Ünlü oyuncu 2015 yılında verdiği bir röportajda çocukluğundan beri oyunculuk yapmak istediğini ve "Sahnede olmalıyım!" düşüncesini taşıdığını anlatmıştı. Oyunculuk eğitimi alan Erçel, ilk olarak "Çılgın Dershane Üniversitede" ve ardından "Hayat Ağacı" gibi yapımlarda rol aldı.

Ancak geniş kitlelerin onu tanıması 2015 yılında yayınlanan ve başrollerinde Evrim Alasya ile Mert Kınay'ın olduğu "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle oldu. Sonrasında "Aşk Laftan Anlamaz", "Siyah İnci", "Halka", "Sen Çal Kapımı" ve "Bambaşka Biri" gibi projelerle oyunculuk yolculuğuna devam etti.

Bir tesadüf, doğru insan ve Hande Erçel'in oyunculuk tutkusu… Bugün dönüp bakıldığında ünlü oyuncunun keşfedilme hikâyesi gerçekten de "şans" kelimesini fazlasıyla hak ediyor. Ancak bunun yanında elbette güzel oyuncunun bu yola çıkmaya yönelik azim ve arzusu da var!