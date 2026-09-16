Danla Bilic 8. Kez Bıçak Altına Yattı! Hastane Odasından Korkutan Paylaşım

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic dolgu komplikasyonları nedeniyle 8. kez ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan Bilic'in son durumu haberimizde.

Danla Bilic 8. Kez Bıçak Altına Yattı! Hastane Odasından Korkutan Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 16:33

Çektiği makyaj ve yaşam tarzı videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic yıllardır mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Geçmişte yaptırdığı dolgu işleminin ardından ciddi komplikasyonlarla boğuşan ve daha önce 7 kez operasyon geçiren fenomen isim hastane odasından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Hastane Odasından Paylaştı

Geçmişte kalçasına yaptırdığı dolgu maddesinin vücuduna yayılması ve enfeksiyon oluşturması sebebiyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Danla Bilic sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sağlık kontrolleri ve tedavisi devam eden ünlü fenomen, hastane odasından yayınladığı kareye “Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada” notunu düşerek acil bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Yaşadığı süreci takipçileriyle açık yüreklilikle paylaşan Bilic'in sekizinci ameliyatının ardından sağlık durumunun nasıl olduğu hayranları tarafından büyük bir merak konusu haline geldi.

Dolgu Komplikasyonları Yüzünden Yıllardır Mücadele Ediyor

Danla Bilic daha önce yaptırdığı dolgu işlemi sonrasında vücudunda severe enfeksiyonlar ve dikiş izlerinden sızıntılar oluştuğunu dile getirmişti. Yüksek ateş ve enfeksiyon şikayetiyle acil servise kaldırıldığı dönemleri anlatan ünlü isim bu tehlikeli maddeye karşı takipçilerini defalarca uyarmıştı.

Söz konusu işlemle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada "Çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." ifadelerini kullanan Bilic estetik müdahaleler yaptırmak isteyen gençlere de dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Son operasyonun detayları hakkında henüz net bir bilgi paylaşmayan güzel fenomenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

Benzer Haberler
Hande Erçel'in Keşfedilme Hikayesini Duyunca Siz de Bu Kadar Şanslı Olmayı Dileyeceksiniz! Hande Erçel'in Keşfedilme Hikayesini Duyunca Siz de Bu Kadar Şanslı Olmayı Dileyeceksiniz!
İsmail YK'nın Son Hali Dikkat Çekti! Yıllar Ona Çok İyi Davranmış İsmail YK'nın Son Hali Dikkat Çekti! Yıllar Ona Çok İyi Davranmış
Devrim Özkan'ın İstanbul'a Kaçışı... Ailesi Devrim Özkan'ın İstanbul'a Kaçışı... Ailesi "Gidemezsin" Dedi Ama...
Yüzlerce Adayı Geride bıraktı! Bosnalı Oyuncu Merjem Šiljak Aşk ve Taht'ı Sallıyor Yüzlerce Adayı Geride bıraktı! Bosnalı Oyuncu Merjem Šiljak Aşk ve Taht'ı Sallıyor
Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'den Yeni Tanıtım! Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'den Yeni Tanıtım!
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Sürpriz Paylaşım! Çirkin Afiş Çekimi Kamera Arkası Yayınlandı Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Sürpriz Paylaşım! Çirkin Afiş Çekimi Kamera Arkası Yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu
  • 15-09-2026 12:10

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı!
  • 14-09-2026 11:33

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı! "Gelen Yorumlardan Etkileniyorum"