Danla Bilic 8. Kez Bıçak Altına Yattı! Hastane Odasından Korkutan Paylaşım

Çektiği makyaj ve yaşam tarzı videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic yıllardır mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Geçmişte yaptırdığı dolgu işleminin ardından ciddi komplikasyonlarla boğuşan ve daha önce 7 kez operasyon geçiren fenomen isim hastane odasından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Hastane Odasından Paylaştı

Geçmişte kalçasına yaptırdığı dolgu maddesinin vücuduna yayılması ve enfeksiyon oluşturması sebebiyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Danla Bilic sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sağlık kontrolleri ve tedavisi devam eden ünlü fenomen, hastane odasından yayınladığı kareye “Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada” notunu düşerek acil bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Yaşadığı süreci takipçileriyle açık yüreklilikle paylaşan Bilic'in sekizinci ameliyatının ardından sağlık durumunun nasıl olduğu hayranları tarafından büyük bir merak konusu haline geldi.

Dolgu Komplikasyonları Yüzünden Yıllardır Mücadele Ediyor

Danla Bilic daha önce yaptırdığı dolgu işlemi sonrasında vücudunda severe enfeksiyonlar ve dikiş izlerinden sızıntılar oluştuğunu dile getirmişti. Yüksek ateş ve enfeksiyon şikayetiyle acil servise kaldırıldığı dönemleri anlatan ünlü isim bu tehlikeli maddeye karşı takipçilerini defalarca uyarmıştı.

Söz konusu işlemle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada "Çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." ifadelerini kullanan Bilic estetik müdahaleler yaptırmak isteyen gençlere de dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Son operasyonun detayları hakkında henüz net bir bilgi paylaşmayan güzel fenomenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapması bekleniyor.