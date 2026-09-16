Devrim Özkan'ın İstanbul'a Kaçışı... Ailesi "Gidemezsin" Dedi Ama...

Devrim Özkan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 18 yaşında cebindeki 435 lirayla İstanbul'a geldi. İşte oyunculuk hayalinin peşinden gittiği o günler...

Devrim Özkan'ın İstanbul'a Kaçışı... Ailesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 17:13

Devrim Özkan'ın bugün başarılı bir oyuncu olarak sürdürdüğü kariyerinin arkasında oldukça cesur bir karar yatıyor. Henüz 18 yaşındayken üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Özkan, ailesinin İstanbul'a gitmesine karşı çıkmasına rağmen oyunculuk hayalinin peşinden gitmeyi seçti. Üstelik büyük şehre adım attığında cebinde yalnızca 435 lirası vardı.

 

Oyunculuk Hayali Ağır Bastı

Muğla'da büyüyen Devrim Özkan lise yıllarında tiyatroyla tanıştıktan sonra oyunculuğa yöneldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Ancak Özkan'ın hedefi yalnızca okulda oyunculuk eğitimi almak değildi.

 

Daha önce verdiği bir röportajda üniversitede birinci sınıfta okurken deneme çekimlerinden aldığı geri dönüşlerin İstanbul'a taşınma kararında etkili olduğunu anlatmıştı. Ona göre oyunculuğu yalnızca üniversitenin sınırları içinde öğrenmek yeterli değildi, sektörün merkezinde çalışarak kendisini geliştirmek istiyordu.

 

Ailesi "Gidemezsin!" Dedi Ama...

Bu karar ailesi açısından kolay kabul edilecek bir karar değildi. Özkan'ın anlattığına göre ailesi, henüz çok genç olduğu için İstanbul'a gitmesini istemedi. Hatta ailesinden İstanbul'a giderse geri dönemeyeceği yönünde sert bir tepki bile gördü.

2024 yılında İbrahim Selim'in programında o günleri anlatırken ailesinin karşı çıkmasına rağmen kararından vazgeçmediğini söyledi. Genç yaşta tek başına İstanbul'da yaşamaya başlamanın bir kadın olarak kendisi için ne kadar zor olabileceğinin farkında olduğunu da özellikle vurguladı.

 

Cebindeki Tek Para 435 Liralık KYK'ydı

 

Devrim Özkan'ın İstanbul yolculuğunu dikkat çekici hâle getiren en önemli ayrıntılardan biriyse maddi imkânlarının son derece sınırlı olmasıydı. Kendi anlatımına göre üniversite öğrencisiyken elindeki para, KYK'dan aldığı 435 liraydı.

 

"Gerisinin geleceğini bilmiyordum." diyerek o günkü belirsizliği anlatan Özkan, buna rağmen İstanbul'a taşındı. Başka bir röportajında da İstanbul'a geldiğinde kimseyi tanımadığını ve tek başına olduğunu söylemişti. İlk dönemlerinde şehri tanımak için sokaklarda dolaştığını, hatta zamanının önemli bölümünü vapurlarda geçirdiğini anlattı.

 

Hayalinin Peşinden Gitti

Özkan'ın İstanbul'a gelişi, kısa süre içinde kariyerinin başlangıcına dönüştü. İlk televizyon deneyimini 2017 yılında Rüya dizisinde yaşayan oyuncu, daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi yapımlarda rol aldı.

 

 

Bugün geriye dönüp bakıldığında Devrim Özkan'ın 18 yaşında aldığı o karar, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Ailesinin "Gidemezsin!" dediği yerde o, cebindeki 435 lirayla İstanbul'a gitmeyi seçti ve oyunculuk hayalinin peşinden yürüdü.

 

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