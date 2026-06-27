"Yüz Nakli" İddialarına Son Nokta! Rabia Soytürk'ten Şok Eden Estetik İtirafı!

Rabia Soytürk hakkında çıkan yüz nakli iddialarına estetik itirafıyla yanıt verdi: "Dudağıma ufak bir işlem yaptırdım, çok pişman oldum."

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 14:21

Rabia Soytürk  hakkında yıllardır konuşulan "yüz nakli yaptırdı" iddialarına son derece samimi ve çarpıcı bir yanıt verdi. Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Soytürk geçmişte yaptırdığı estetik operasyonları ve yaşadığı büyük pişmanlığı ilk kez tüm çıplaklığıyla itiraf etti.

Sosyal medyada eski fotoğrafları üzerinden yapılan acımasız yorumlara ve radikal değişim iddialarına son noktayı koyan genç yıldız güzellik uğruna düştüğü bir hatayı da hayranlarıyla paylaştı.

"Burnumu Sağlık Gereği Yaptırdım"

Hakkında çıkan abartılı estetik ve değişim haberlerine açıklık getiren Rabia Soytürk tek büyük operasyonunun henüz reşit olduğu dönemde sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Soytürk sosyal medyada geniş yankı bulan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burnumu 18 yaşındayken sağlık gereği yaptırdım. Bir hatam oldu. O da dudağıma ufak bir işlemim oldu. Şu an kendi hali ama o zaman bir furya vardı. Sonrasında çok pişman oldum, o üzerime kaldı."

"O Dönem Bir Furya Vardı, Üzerime Kaldı"

Özellikle dudak dolgusu yaptırdığı dönem için büyük bir pişmanlık duyduğunu gizlemeyen başarılı oyuncu o dönem popüler olan estetik akımlarına kapıldığını itiraf etti. Şu an tamamen doğal haline dönen dudakları nedeniyle geçmişte çok eleştirildiğini ve bu etiketin üzerine yapışmasından rahatsız olduğunu dile getiren Soytürk'ün bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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