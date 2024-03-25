Yusuf Güney: 'Andromeda Galaksisi'nde bir hatunla beraberim'

Uzay bilimine olan ilgisiyle bilinen şarkıcı Yusuf Güney, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu ve ilginç açıklamalarda bulundu. Aşk sorusu üzerine ilginç bir cevap veren Güney, dünya dışında bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

Güney, "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güney, çoklu evrende kendisinde 5 farklı versiyonunun bulunduğunu ve onları izleyebildiğini belirtti. Bu versiyonlardan birinin evli olduğunu, ikisinin kariyerlerinin zirvesinde olduğunu, birinin seyyah gibi her yeri gezip dolaştığını ve birinin de kendisi olduğunu söyledi. Güney, "Hepsini gözetleyip istediğimi istediğim zaman dünyaya çekip onun yerine ben geçebilirim" dedi.

Yusuf Güney'in bu ilginç açıklamaları, sosyal medyada ve hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.