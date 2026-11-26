İlk bebeğini kucağına alan oyuncu Meriç Aral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Eylül 2025'te dünyaya gelen çocukları Güneş ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin son olarak doğum günü paylaşımıyla dikkat çekti. Meriç Aral eşi Serkan Keskin ile çekilen karelerini yayınlayarak yeni yaşını duygusal ve içten sözlerle kutladı.

Sen Beni Her Zaman Şaşırtıyorsun Sevgilim

Eşi Serkan Keskin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Meriç Aral yıllar geçtikçe birbirlerine alışsalar da eşinin derinliğinin ve yeteneklerinin kendisini hala şaşırttığını vurguladı. Meriç Aral paylaşımında şu satırlara yer verdi:

"Yıllar geçtikçe insan sevgilisinin her haline alışır gibi geliyor, alışıyor da. Sevgisinin, yeteneğinin, kocaman kalbinin, umut ve hayal edebilme kapasitesinin yoğunluğu normal gelmeye başlıyor ama kelimeleri ne kadar dikkatle seçmeye çalışsam da en basit haliyle sen beni her zaman şaşırtıyorsun sevgilim."

Babalık Vurgusu ve Mutlu Aile Kareleri

Meriç Aral, Serkan Keskin'in babalığına da ayrı bir parantez açarak birlikte yaşadıkları anların değerine dikkat çekti. Meriç Aral "Bu adamın elinden her iş geliyor maşallah, baba da olur diye düşünüyorum, sonra ne kadar harika bir baba olduğuna bakıp bakıp şaşırıyorum. Başka bir gün akrep yakalayabildiği de ortaya çıkıyor tarif etmesi güç. Bunu izlemek, seni izlemek, tüm bunları beraber yaşamak ne kadar güzel, harika ve kıymetli. Daha da uzatırım, uzatmayayım. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki doğdun" ifadeleriyle duygularını paylaştı.