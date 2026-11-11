Yusuf Çim'in Üne Kavuşma Hikayesi Şaşırttı! Meğer Best Modelmiş!

Yakışıklılığıyla ve oyunculuğuyla dikkat çeken Yusuf Çim'in kariyerine nasıl başladığını duyanlar şaşırıyor. Bugün birçok dizide canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu, aslında şöhret basamaklarını modellik dünyasında tırmanmaya başladı.

2009 yılında katalog çekimleriyle sektöre adım atan Çim, 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle adını duyurdu. Podyumdan kamera karşısına uzanan bu yolculukta müzikle de ilgilenen oyuncunun kariyer hikâyesi oldukça hareketli!

Best Model of Turkey Yarışmasında İkinci Oldu

26 Eylül 1991'de İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Çim, lise eğitiminin ardından İstanbul Arel Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde öğrenim gördü. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce çeşitli markaların reklam ve katalog çekimlerinde yer aldı.

2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan oyuncu, birincilik derecesinin hemen ardından gelen First Runner Up ünvanını kazandı. Böylece genç yaşta modellik alanında önemli bir başarı elde etti ve sektördeki çevresini de genişletme fırsatı buldu.

Oyunculuktan Önce Müzik Hayalinin Peşinden Gitti

Yusuf Çim'in kariyerinde modelliğin ardından müzik de önemli bir yer tuttu. Aslında çocukluk hayalinin şarkıcılık olduğunu söyleyen oyuncu, 2013 yılının ağustos ayında Olsun Bi Kere isimli EP çalışmasını yayımladı.

2014 yılında Show TV'ye verdiği röportajda müziğin kendisi için her zaman öncelikli olduğunu anlatan Çim, oyunculuk eğitimi almasının da kendisini geliştirme isteğinden kaynaklandığını belirtti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan isim, bir süre sonra televizyon projelerinden teklifler almaya başladı.

Ezra İle Başlayan Oyunculuk Serüveni Çilek Kokusu'yla Büyüdü

Yusuf Çim, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Show TV'de yayımlanan Ezra dizisiyle yaşadı. Yapımda Başkomiser Mustafa karakterine hayat veren oyuncu, kısa süre sonra kariyerinin en bilinen projelerinden birine başladı.

2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde Burak Mazharoğlu karakterini canlandıran Çim, Demet Özdemir ve Ekin Mert Daymaz ile başrolleri paylaştı. Ardından Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Seven Ne Yapmaz, Servet, Akrep ve Aldatmak gibi yapımlarda rol aldı.

Modellik yarışmasıyla başlayan, müzik ve oyunculukla devam eden bu yolculuk, Yusuf Çim'in farklı alanlarda kendisini denemekten çekinmediğini de gösteriyor.