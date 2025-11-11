Yusuf Çim ve Deniz Işın'lı "Aşk Tatlı Bir Yalan" Filminden İlk Kareler Yayınlandı

Yusuf Çim ve Deniz Işın’ı bir araya getiren romantik komedi filmi "Aşk Tatlı Bir Yalan"dan ilk kareler yayınlandı. Dijital platformda yayınlanacak olan filmin hikayesi, para için yapılan bir numaradan evliliğin gerçek aşka dönüşmesini konu alıyor.

Borç Batağından Sahte Evliliğe

Filmin hikayesi, borç batağındaki bir kafe sahibi olan Melek ile başlıyor. Melek, iflasın eşiğindeki Fırat ile tanışıyor. İkili, para toplamak amacıyla "numaradan evlilik" yapmaya karar veriyor. Bu sahte evlilik, zor durumdaki iki kişinin hayatını birleştiriyor.

Yalan Başlayan Oyun Gerçek Aşka Dönüşüyor

Sahte başlayan bu oyun, zamanla ikilinin kalplerine dokunuyor. Yalan, yavaş yavaş gerçek bir aşka dönüşüyor. Romantik, eğlenceli ve duygusal tonları bir araya getiren Aşk Tatlı Bir Yalan, izleyicisine sıcacık bir aşk hikayesi vaat ediyor.