Demet Özdemir’in Göcek Tatili: Günlük Tekne Fiyatı Şok Etti!

Ekranların popüler ismi Demet Özdemir yazın gelişini fırsat bilip soluğu Muğla'da aldı. Sezonun ilk tatili için Fethiye'nin dünyaca ünlü Göcek koylarını seçen güzel oyuncu ailesini de yanına alarak kiraladığı tekneyle mavi yolculuğa çıktı. Deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir'in tatilinin maliyeti günün en çok konuşulan haberlerinden biri oldu.

Sadece Bir Günü 75 Bin Lira

Patronlar Dünyası'nın haberine göre ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte koylarda tur atmak için seçtiği lüks teknenin fiyatı duyanları epey şaşırttı. Göcek'in sakin sularında demirleyen özel teknenin günlük kira bedelinin tam 1.400 Euro olduğu öğrenildi. Bu rakam güncel döviz kuruyla hesaplandığında Demet Özdemir'in sadece bir günlük tekne keyfi için yaklaşık 75 bin TL'yi gözden çıkardığı görülüyor.

Otel Yerine Mavi Turu Seçti

Son dönemde ünlü isimlerin oteller yerine gözlerden uzak tekne tatillerini tercih etme akımına Demet Özdemir de uymuş oldu. Sosyal medyada hızla yayılan tekne fotoğrafları magazin sayfalarında manşet olurken takipçileri hem oyuncunun fit tarzını hem de Göcek'in eşsiz doğasını öven binlerce yorum bıraktı. Ünlü oyuncunun mavi turuna bir süre daha Muğla koylarında devam edeceği belirtiliyor.