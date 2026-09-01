Kerem Bürsin ve Selin’den Kafaları Karıştıran Hamle!

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu cephesinde yine kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Bir süredir ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen ikili, bu kez aynı hastaneden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Yağcıoğlu’nun hastaneden yaptığı paylaşım, “Yoksa yeniden barıştılar mı?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Aynı Hastaneden Paylaşım Yaptılar

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’nun aynı zamanlarda aynı hastaneden paylaşım yapması, takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin paylaştığı fotoğraflardaki arka plan ve konumun benzer olması, sosyal medyada yeni aşk iddialarının konuşulmasına neden oldu.

Çiftin ilişkisinin yeniden başlayıp başlamadığı konusunda ise henüz net bir açıklama gelmiş değil. Ancak peş peşe gelen bu paylaşımlar, takipçilerin “Aşk yeniden mi?” diye düşünmesine yetti.

Selin Yağcıoğlu’nun Paylaşımı Dikkat Çekti

Özellikle Selin Yağcıoğlu’nun hastaneden yaptığı paylaşım, iddiaların yeniden alevlenmesinde etkili oldu. Çünkü söz konusu hastane, Kerem Bürsin’in de kısa süre önce operasyon geçirdiği yerdi.

İkilinin özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih etmesi de merakı artırıyor. Herhangi bir açıklama yapılmayınca, sosyal medya kullanıcıları bu kez detayları kendi yorumlarıyla birleştirmeye başladı.

Kerem Bürsin Neden Hastaneye Yattı?

Kerem Bürsin’in sağlık durumuyla ilgili detay da belli oldu. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Bürsin daha önce de 2023 yılında bel fıtığı ameliyatı geçirmişti. Bu kez ise boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçiren oyuncunun tedavi süreci takip ediliyor.

Şimdilik ikilinin yeniden birlikte olup olmadığı bilinmiyor. Ancak aynı hastaneden gelen paylaşımlar, Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkını yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.