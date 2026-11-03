Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan Arasında Mekan Çıkışı Şoke Eden "Arka Kapı" Krizi!

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncuları Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen dost buluşmasının ardından magazin kulislerini hareketlendiren ilginç bir olaya imza attı. Mustafa Sirmen ve eşi Sevil Sirmen ile akşam saatlerinde bir araya gelen ünlü oyuncu ikilisi gece sonunda farklı kapılardan ayrılarak dikkatleri üzerine çekti.

Yüsra Geyik Arka Sokaklar Nostaljisiyle Duygusal Anlar Yaşadı

Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Yüsra Geyik uzun yıllar boyunca aralıksız rol aldığı ve hafızalara kazınan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakterinin çekimlerinin yapıldığı evi yakın zamanda ziyaret ettiğini anlattı. Yıllar sonra eski set mekanını görmenin kendisini derinden duygulandırdığını belirten başarılı oyuncu geçmiş günleri yâd etti.

Nehir Erdoğan Arkada Bıraktı

Basın mensuplarıyla sohbetini tamamlayan Yüsra Geyik birlikte geldikleri arkadaşı Nehir Erdoğan'ın da kendisiyle aynı kapıdan çıkıp aynı taksiye bineceğini düşünerek araç bekletti. Ancak planlandığı gibi gitmeyen gecede beklenen sürpriz yaşandı. Nehir Erdoğan ön kapıdaki gazetecilerin karşısına çıkmak yerine, arkadaşlarıyla birlikte mekanın arka kapısını tercih ederek oradan ayrıldı.

Ön kapıda takside arkadaşını bekleyen Yüsra Geyik yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Nehir Erdoğan'ın neden arka kapıyı tercih ettiği ise sır gibi saklandı. İkilinin mekandan bu şekilde ayrı ayrılması "Aralarında bir küslük mü var?" sorularını akıllara getirse de taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.