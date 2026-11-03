Çağatay Ulusoy’un Partneri Belli Oldu: Aybüke Pusat Eşref Tek Dizisinin Kadın Başrolü!

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın patronu olduğu TimBi imzasıyla dijital platform Prime Video izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan merakla beklenen dizi Eşref Tek'in hazırlıklarında sona gelindi. Yakın zamanda çekim maratonuna başlayacak olan 8 bölümlük iddialı yapımın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken senaryosunu ise usta kalem Ethem Özışık kaleme alıyor. Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı açıklanan dizinin kadın yıldızının kim olacağı uzun süredir magazin kulislerinde büyük bir merakla bekleniyordu.

Aksiyon Dolu Rol İçin Aranan İsim Bulundu

Karakterin oldukça yoğun ve zorlu aksiyon sahnelerine sahip olacak olması, yapım ekibinin bu tür sahnelerde tecrübeli ve fiziksel performansıyla öne çıkan bir kadın star aramasına neden olmuştu. Kulislerden sızan ve heyecan yaratan bilgilere göre, aranan o isim nihayet netleşti.

Daha önce başarılı performansıyla adından söz ettirdiği ve yüksek tempolu Teşkilat dizisindeki etkileyici aksiyon sahneleriyle büyük beğeni toplayan Aybüke Pusat Eşref Tek'in başrol kadın oyuncusu oldu. Güzel oyuncu Prime Video'da yayınlanacak olan dizide "Derin" karakterine hayat verecek.

Güçlü Kadro ve İddialı Ekip Sete Çıkıyor

Türk dijital dizi sektörünün en iddialı yapımlarından biri olmaya aday gösterilen Eşref Tek, Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat'ın başrollerindeki uyumu Uluç Bayraktar'ın usta yönetmenliği ve Ethem Özışık'ın sürükleyici kalemiyle şimdiden büyük bir beklenti yarattı. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizinin yayınlandığı dönemde dijital platformda izlenme rekorları kırması bekleniyor.