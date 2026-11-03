Çağatay Ulusoy’un Partneri Belli Oldu: Aybüke Pusat Eşref Tek Dizisinin Kadın Başrolü!

TimBi imzalı Eşref Tek dizisinin kadın başrolü Aybüke Pusat oldu. Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek Pusat, Prime Video dizisinde "Derin" karakterini oynayacak.

Çağatay Ulusoy’un Partneri Belli Oldu: Aybüke Pusat Eşref Tek Dizisinin Kadın Başrolü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 18:01

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın patronu olduğu TimBi imzasıyla dijital platform Prime Video izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan merakla beklenen dizi Eşref Tek'in hazırlıklarında sona gelindi. Yakın zamanda çekim maratonuna başlayacak olan 8 bölümlük iddialı yapımın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken senaryosunu ise usta kalem Ethem Özışık kaleme alıyor. Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı açıklanan dizinin kadın yıldızının kim olacağı uzun süredir magazin kulislerinde büyük bir merakla bekleniyordu.

Aksiyon Dolu Rol İçin Aranan İsim Bulundu

Karakterin oldukça yoğun ve zorlu aksiyon sahnelerine sahip olacak olması, yapım ekibinin bu tür sahnelerde tecrübeli ve fiziksel performansıyla öne çıkan bir kadın star aramasına neden olmuştu. Kulislerden sızan ve heyecan yaratan bilgilere göre, aranan o isim nihayet netleşti.

Daha önce başarılı performansıyla adından söz ettirdiği ve yüksek tempolu Teşkilat dizisindeki etkileyici aksiyon sahneleriyle büyük beğeni toplayan Aybüke Pusat Eşref Tek'in başrol kadın oyuncusu oldu. Güzel oyuncu Prime Video'da yayınlanacak olan dizide "Derin" karakterine hayat verecek.

Güçlü Kadro ve İddialı Ekip Sete Çıkıyor

Türk dijital dizi sektörünün en iddialı yapımlarından biri olmaya aday gösterilen Eşref Tek, Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat'ın başrollerindeki uyumu Uluç Bayraktar'ın usta yönetmenliği ve Ethem Özışık'ın sürükleyici kalemiyle şimdiden büyük bir beklenti yarattı. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizinin yayınlandığı dönemde dijital platformda izlenme rekorları kırması bekleniyor.

Benzer Haberler
Aybüke Pusat Sürprizi! Çağatay Ulusoy’la Başrolde Aybüke Pusat Sürprizi! Çağatay Ulusoy’la Başrolde
Aydan Şener’in Acı Kaybı! “Canım Meleğim” Aydan Şener’in Acı Kaybı! “Canım Meleğim”
Asil Gök ve Derya Uluğ Evleniyor! 10 Yıllık Aşkta Düğün Tarihi Belli Oldu Asil Gök ve Derya Uluğ Evleniyor! 10 Yıllık Aşkta Düğün Tarihi Belli Oldu
Ferhat Göçer'in Hayatını Değiştiren Karar! Gözyaşlarına Boğuldu Ferhat Göçer'in Hayatını Değiştiren Karar! Gözyaşlarına Boğuldu
Yeliz Yeşilmen'den Ünlülere Sert Çıkış! Yeliz Yeşilmen'den Ünlülere Sert Çıkış! "Midem Bulanıyor"
Halef Dizisi İçin Yolun Sonu Mu? 44. Bölüm İddiası Şoke Etti! Halef Dizisi İçin Yolun Sonu Mu? 44. Bölüm İddiası Şoke Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!