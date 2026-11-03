Ferhat Göçer'in Hayatını Değiştiren Karar! Gözyaşlarına Boğuldu

Hem doktorluk hem müzik kariyeriyle tanınan Ferhat Göçer konuk olduğu programda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcının yıllar önce aldığı zor kararın perde arkasını anlatması ise dikkat çekti. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra cerrah olan Göçer bir yandan da müzik tutkusunun peşinden gitmek istiyordu. Ancak iki mesleği bir arada yürütmek hiç de kolay olmadı. Sonunda verdiği kararın kendisini gözyaşlarına boğduğunu söyleyen sanatçı samimi açıklamalarıyla dinleyenleri duygulandırdı.

Hayallerinin Peşinden Gitmek İstedi Ama İşler İstediği Gibi Gitmedi

Cemre ile TBT programına konuk olan Ferhat Göçer doktorluk ve sanat arasında kaldığı yılları anlattı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık sınavını kazanamayan sanatçı aslında gönlünün müzikten yana olduğunu söyledi.

O dönemde Devlet Opera ve Balesi'nin başındaki Yekta Kara ile görüştüğünü anlatan Göçer sanatçı olmak istediğini ve koroda çalışma fırsatı bulunduğunu dile getirdi. Ancak beklediği yanıtı alamadı. Kadro olmadığını öğrenince mecburi hizmete gitmek zorunda kaldı. Bu süreçte psikolojik olarak da zorlandığını belirten şarkıcı depresyona girdiğini itiraf etti.

TUS'a Çok Daha Büyük Motivasyonla Hazırlandı

Müzikten kopmak istemeyen Göçer yeniden konservatuvara dönme hayaliyle TUS'a hazırlanmaya başladı. Üstelik bu kez çok daha hırslıydı. Normalde sınava çalışırken gösterdiği çabanın birkaç katıyla hazırlandığını söyleyen sanatçı güzel bir puan alarak İstanbul'da genel cerrahi asistanlığını kazandı.

Hatta konservatuvara yakın bir hastaneyi özellikle tercih etti. Böylece hem doktorluğa devam edebilecek hem müzik eğitimini sürdürebilecekti.

Cerrahlığı Bırakırken Gözyaşlarını Tutamadı

Ferhat Göçer'in en çarpıcı açıklaması ise doktorluğu bırakma kararıyla ilgiliydi. 2015 yılında iki mesleği birlikte sürdürmenin doğru olmadığını düşündüğünü anlatan sanatçı yıllarca emek verdiği hekimliği bırakmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Göçer "En son ağlaya ağlaya bıraktım" diyerek o günleri anlattı. Hastalarının hayatını riske atmak istemediğini belirten sanatçı en ufak bir yetersizlik ihtimalini hissettiği anda mesleği bırakmaya karar verdiğini söyledi.