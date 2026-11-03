Yeliz Yeşilmen'den Ünlülere Sert Çıkış! "Midem Bulanıyor"

Yeliz Yeşilmen, ünlüler arasında yayılan zayıflama çılgınlığına sert tepki gösterdi. "Artık midemi bulandırıyor" sözleriyle gündeme damga vurdu!

Yeliz Yeşilmen'den Ünlülere Sert Çıkış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 19:47

Son dönemde ünlüler arasında adeta bir yarışa dönüşen zayıflama trendine Yeliz Yeşilmen'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim sürekli kilo verme telaşında olanlara adeta ateş püskürdü. Özellikle ünlülerin peş peşe verdiği kiloları eleştiren Yeşilmen bu durumdan artık rahatsızlık duyduğunu açıkça dile getirdi. Üstelik sözlerini söylerken oldukça sert bir dil kullanması da gözlerden kaçmadı.

Yeliz Yeşilmen Zayıflama Hırsına İsyan Etti

Ünlü isimlerin son dönemde uyguladığı zayıflama yöntemleri ve hızla değişen görünümleri magazin gündeminden düşmüyor. Bu kez konuyla ilgili konuşan Yeliz Yeşilmen yaşananları doğru bulmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şu zayıflama derdi, şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor" diyen Yeşilmen bu sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim açıklamasının belirli bir kişiyi hedef almadığını da özellikle vurguladı. Ona göre mesele yalnızca birkaç ünlünün kilo vermesi değil giderek büyüyen bir zayıflama takıntısıydı.

"Bu Zayıflama Hırsı Nedir?"

Didem Balçın'ın da kilo verdiğini gören Yeşilmen bu konudaki düşüncelerini daha açık ifadelerle anlattı. Ancak eleştirisinin Balçın'a özel olmadığının altını çizdi.

Yeşilmen insanların biraz daha kendilerine güvenmesi gerektiğini belirterek "Az bir kendinize güveniniz olsun. Bence eski hali daha güzeldi" sözlerini kullandı.

Ünlüler İçin Duyduğu Üzüntüyü Dile Getirdi

Açıklamalarında yalnızca ünlülere değil zayıflama uğruna kendini yıpratan herkese değinen Yeşilmen bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi.

Hatta bazı kişilerin artık aynaya bakacak hale gelmediğini düşündüğünü belirterek eleştirilerini sürdürdü. Yeşilmen'in bu çıkışı sosyal medyada dikkat çekerken zayıflama trendiyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

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