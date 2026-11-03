Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya Ağır Sözler: Bir Daha Bulamaz!

Magazin dünyasında yine çok konuşulacak bir açıklama geldi! Ünlü şarkıcı Seda Sayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara hakkında söyledikleriyle gündeme oturdu. İkilinin olaylı ayrılığına dair yorum yapan Sayan, sözünü hiç sakınmadı. Özellikle Wanda Nara'nın ayrılık sonrası yaşadıklarına ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kullandığı ifadeler magazin gündeminde yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya Olay Yorum

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ilişkisi uzun zamandır magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılıkları, özel hayatları ve karşılıklı açıklamalarıyla sık sık konuşulan ikili hakkında bu kez Seda Sayan da fikrini söyledi.

Sayan, Nara'nın Icardi ile birlikteyken sahip olduğu konforu kaybettiği için üzgün olduğunu düşündüğünü belirtti. Ünlü şarkıcının bu konudaki sözleri ise oldukça sertti.

Seda Sayan, Wanda Nara hakkında "Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"Icardi Gayet Mutlu, Hayatında Güzel Bir Kadın Var"

Seda Sayan'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin kendisini özlediğini ve ayrılık nedeniyle acı çektiğini düşündüğünü öne sürdü.

Ancak Sayan'a göre durum hiç de öyle değildi. Icardi'nin hayatına devam ettiğini ve oldukça mutlu olduğunu savunan şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Icardi'nin acı çekip onu özlediğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Adam gayet mutlu hayatında da fıstık gibi çok güzel bir kadın var."

Seda Sayan'ın bu çıkışı sosyal medyada da merak uyandırdı. Özellikle Wanda Nara'ya yönelik "Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz" sözleri tartışmanın en dikkat çeken kısmı oldu. Bakalım bu açıklamalara Wanda Nara cephesinden bir yanıt gelecek mi?