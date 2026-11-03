Danla Bilic'in Estetik İtirafı Gündem Oldu: Keşke Ev Alsaydım!

Danla Bilic, estetik için harcadığı 30 milyon TL'yi açıkladı. 9 ameliyat geçiren fenomenin "Keşke Suadiye'den ev alsaydım" sözleri gündem oldu!

Danla Bilic'in Estetik İtirafı Gündem Oldu: Keşke Ev Alsaydım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 18:11

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Danla Bilic güzelleşmek uğruna cebinden çıkan parayla gündeme geldi. Yıllar içinde yüzünde ve vücudunda pek çok değişiklik yaptıran ünlü fenomen estetik için bugüne kadar ne kadar para harcadığını açıkladı. Söylediği rakam ise duyanları şaşkına çevirdi. Üstelik Bilic geçmişe dönüp baktığında bu harcamaların pek de iyi bir karar olmadığını düşünüyor.

Estetik İçin Tam 30 Milyon TL Harcamış

Danla Bilic yüzü ve vücudu için bugüne kadar toplam 30 milyon TL harcadığını söyledi. Bu parayla aslında çok daha farklı bir yatırım yapabileceğini dile getiren fenomen pişmanlığını da oldukça açık bir şekilde anlattı.

Bilic yaptığı açıklamada "Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım" ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede dikkat çekerken sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Özellikle 30 milyon TL gibi büyük bir meblağın gayrimenkule yatırılması halinde neler alınabileceği merak konusu oldu.

Aquafilling Dolgusu Hayatını Zorlaştırdı

Bilic'in estetik yolculuğu ne yazık ki yalnızca harcamalarla sınırlı kalmadı. Daha önce kalçasına Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını anlatan fenomen sonradan bu maddenin ciddi riskler taşıdığını öğrendiğini söylemişti.

Uygulamanın ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle dolgudan kurtulmak için tam 9 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Yani güzelleşmek için başlayan süreç onun açısından oldukça yorucu bir mücadeleye dönüştü.

Enfeksiyon Nedeniyle Zor Günler Yaşadı

Ünlü fenomen geçirdiği operasyonların ardından enfeksiyon problemiyle de karşılaştı. Yüksek ateş yaşadığını ve bacağına basmakta zorlandığını anlatan Bilic o dönemde sağlık ekiplerinden yardım aldı.

Bugün yaptığı açıklamayla geçmişteki tercihlerini yeniden değerlendiren Danla Bilic'in 30 milyon TL yerine bir ev daha almayı tercih edeceğini söylemesi estetik uğruna yapılan harcamaları yeniden gündeme taşıdı.

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