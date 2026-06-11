Yunus Günçe’den Esprili Cevap: “Milli Takıma Uğur Getiririm”

Yunus Günçe yeni görünümüyle oldukça dikkat çekti. Nişantaşı’nda eşi Işık Selin Günçe ile birlikte görüntülenen oyuncu değiştirdiği saç stiliyle bir anda sosyal medyanın diline düştü.

Günçe çifti Nişantaşı’nda dolaşırken kameralara takılıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yunus Günçe’nin bu sakin görüntüsü aslında normal bir gün gibi başlıyor. Ancak asıl olay yeni saç modeli ortaya çıkınca başlıyor. Yeni imajı görenlerin hemen dikkatini çekiyor ve kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlıyor.

“Ümit Davala mı Oldu?” Yorumları

Sosyal medyada yapılan yorumlar işi daha da eğlenceli hale getirdi. Birçok kişi Yunus Günçe’nin yeni saç stilini eski milli futbolcu Ümit Davala’nın 2002 Dünya Kupası dönemindeki ikonik görünümüne benzetildi.

Hatta yorumlar o kadar yayıldı ki “resmen Ümit Davala havası var” diyenler bile çıktı. Bu benzetme kısa sürede gündem olarak büyüdü..

Yunus Günçe’den Esprili Cevap

Tartışmalar ve yorumlar sürerken Yunus Günçe de sessiz kalmadı. Kendisine yapılan benzetmeleri oldukça eğlenceli bir dille karşıladı. Esprili bir şekilde “Umarım milli takıma uğur getiririm” diyerek hem duruma güldü hem sosyal medyadaki yorumlara katılmış oldu. Bu cevap da takipçiler tarafından oldukça beğeniliyor ve olayın daha da yayılmasına neden oluyor.

Kısa sürede sosyal medya bu konuyla dolup taştı. Kimileri yeni imajı beğenirken kimileri de eski halini daha çok yakıştırdığını söyledi. Ama genel hava oldukça eğlenceli; kimse olayı çok ciddiye almıyor daha çok keyifli bir sohbet konusu haline geliyor.

Küçük Bir Değişim Büyük İlgi

Aslında sıradan bir imaj değişikliği gibi görünen bu olay,sosyal medyanın etkisiyle kısa sürede gündem olmuş durumda. Yunus Günçe’nin yeni tarzı hem nostaljik bir futbol göndermesiyle birleşince ortaya eğlenceli bir gündem çıkmış oldu.