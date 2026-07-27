TRT 1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı Kadrosunda Sürpriz Veda

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir kan kaybı yaşadı. İlk günden beri projede olan Hazal Çağlar ekibe veda etti.

Köprü Film imzalı dizi Eylül ayında 7. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ancak yapımcı Ferhat Eşsiz ve ekibi yeni sezon çekimleri öncesi kadroda zorunlu değişikliğe gitti. Eskişehir'deki sette Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar yapım şirketiyle masaya oturdu ve sözleşmesini karşılıklı noktalama kararı aldı.

220 Bölümlük Macera Sona Erdi

Başarılı oyuncu dizinin başladığı ilk günden bu yana Asuman rolüyle kamera karşısındaydı. Tam 220 bölüm boyunca kasabanın belediye başkanının müzisyen kızını canlandırdı. Hikayenin de ana omurgalarından biriydi. Yeni sezonda ise onu artık izlemeyeceğiz.

Ayrılık haberleri bununla da sınırlı değil. Hazal Çağlar'ın dizideki partneri Ramazan yani Cihat Süvarioğlu da geçen sezonun sonunda projeye veda etmişti. İki ana karakter üst üste gidince senaryo ekibinin işi bir epey zorlaştı. Hikaye akışını sil baştan değişebilir.

Ayrılıkların Arkası Gelecek mi?

Kulislerden sızan bilgilere bakılırsa Gönül Dağı'nda sezon açılmadan başka vedalar da yaşanabilir. Senaristler bir yandan ayrılan isimlerin boşluğunu doldurmaya çalışıyor bir yandan da yeni karakterler üzerinde çalışıyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımın yeni sezon motor deme tarihi de yaklaştı. Çekimler yine Eskişehir Sivrihisar'da kurulan sette başlayacak. Yönetmen Yahya Samancı önderliğinde toplanacak ekip yenilenen kadrosuyla Eylül'de seyirci karşısına çıkmayı hedefliyor.