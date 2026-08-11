Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Kazancı Şoke Etti!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni dizilerinden alacağı öne sürülen ücretler gündem oldu. İddiaya göre çiftin haftalık kazancı 7 milyon TL’yi bulacak.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Kazancı Şoke Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 20:12

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yeni sezonda yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken bu kez oyunculuklarından çok konuşulan kazançlarıyla gündeme geldi. Ünlü çiftin yeni projelerinden bölüm başına alacağı öne sürülen rakamlar sosyal medyada da oldukça dikkat çekti.

Konuşulan rakamlara bakılırsa ikilinin haftalık kazancı gerçekten dudak uçuklatacak seviyede. Ancak baştan belirtelim; ortaya atılan bu rakamlar henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Bölüm Başı Rakamlar Dudak Uçuklattı

Elele’de yer alan Müge Dağıstanlı imzalı habere göre Fahriye Evcen’in uzun bir aradan sonra “Hamal” dizisiyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Evcen’in bu projeden bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacağı iddia ediliyor.

Burak Özçivit için konuşulan rakam ise daha da yüksek. “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin başrolünde yer alacağı belirtilen oyuncunun bölüm başına 4,5 milyon TL alacağı öne sürülüyor.

Bu rakamlar doğruysa çiftin yalnızca bir haftalık dizi gelirinin toplamı 7 milyon TL olacak.

Reklam Gelirleri de Gündemdeydi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yüksek kazançları aslında yeni bir konu değil. Çift, daha önce de reklam anlaşmalarıyla gündeme gelmişti.

İkilinin 2023 yılında bir yatak firmasının reklamında birlikte rol aldığı ve o dönem 80 milyon TL kazandıkları iddia edilmişti. Bu rakam da uzun süre magazin dünyasının en çok konuşulan kazançlarından biri olmuştu.

Burak Özçivit Geçen Yıl da Gündemdeydi

Burak Özçivit’in geçen yıl “Kuruluş Osman” dizisiyle ilgili yaşadığı ücret pazarlığı da çok konuşulmuştu. Oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği, ancak yapımcı tarafının bu rakamı yüksek bulduğu öne sürülmüştü.

Şimdi ise Özçivit ve Evcen’in yeni projeleriyle birlikte yeniden ekranların en çok kazanan çiftlerinden biri olup olmayacağı merak ediliyor. Şimdilik konuşulan rakamlar iddia seviyesinde olsa da, ortaya çıkan tablo hayli dikkat çekici.

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