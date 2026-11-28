Galatasaray ve A Milli Takım futbolcusu Yunus Akgün uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. 26 yaşındaki futbolcu mutlu anlarını yakın çevresi ve sevenleriyle paylaştı. Törene spor ve magazin dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Nikah Şahitleri Arasında Tanıdık İsimler Yer Aldı

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın İstanbul'daki düğünlerinde şahitlik kürsüsüne çıkan isimler dikkat çekti. Çiftin nikah şahitliğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir üstlendi.

Düğünde Renkli ve Mutlu Anlar

Yunus Akgün'ün takım arkadaşlarının yanı sıra aileleri, yakınları ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde keyifli anlar yaşandı. Ünlü çiftin düğün töreninden yansıyan kareler sosyal medyada da ilgi gördü.