Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül miras paylaşımına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Aile içinde yaşanan anlaşmazlıklarına değinen ünlü şarkıcı babaların hayattayken mal varlıklarını çocukları arasında eşit şekilde paylaştırması gerektiğini söyledi. Kırmızıgül'ün sözlerinin ardından sahip olduğu servet de merak konusu oldu.

Ölmeden Önce Bölünmesi Gerekiyor

Ünlü isimlerin ailelerinde yaşanan miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan Mahsun Kırmızıgül lider vefat ettikten sonra çocukların ve eşlerin birbirine düştüğünü belirtti. Şarkıcı miras paylaşımına dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Ailenin lideri ölünce, çocuklar maalesef birbirine düşüyor. Yaşarken aslında bunu yapabilse babalar hiçbir sorun çıkmayacak. Evleniyorsunuz, çocuklarınız oluyor, büyüyor, her şey çok iyi gidiyor. Çocuklar evlenince farklı eşler girince eve, bu eşler arasında inanılmaz krizler doğuyor. Ben bunu çok gördüm. Miras kavgaları inanılmaz."

Mahsun Kırmızıgül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bence babaların çocukların birbirine düşmemesi için mirası önceden eşit şekilde bölmesi gerekiyor. Bazı evlatlarda var ki; babanın ölmesini bekliyor. Bir an önce ölse de ben mirasına konsam diye. Oda büyük vefasızlık. Ben olsam o çocuğa hiç bir şey bırakmam!"

Serveti Merak Ediliyor

Mahsun Kırmızıgül'ün miras açıklamalarının ardından mal varlığı da gündeme geldi. Kamuoyuna yansımış resmi bir beyanı bulunmayan ünlü müzisyen kazancının önemli bir bölümünü gayrimenkuller, yapım şirketi ortaklıkları, konser gelirleri ve telif hakları oluşturuyor.

2022 yılında Ece Binay ile boşanma sürecinde mal varlığının yarısını eski eşine devreden Kırmızıgül o dönem toplam 60 milyon TL olarak hesaplanan varlığın 30 milyon TL'lik kısmını yaşadıkları villa ve lüks bir cip de dahil olmak üzere eski eşine bırakmıştı.

Uzun yıllar Prestij Müzik'te ortaklık yapan ve ardından kendi yapım şirketini kurarak sinema alanına yönelen Mahsun Kırmızıgül; “Beyaz Melek”, “Güneşi Gördüm” ve “Mucize” gibi gişe başarısı elde eden filmlerin yanı sıra sahne ve konser çalışmalarından da gelir elde etmeyi sürdürüyor.