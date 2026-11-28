Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim hem Trabzon'daki yaşamına hem de evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Rojin Tufan, eşi Ozan Tufan'ın romantik ve ince düşünceli bir yapıya sahip olduğunu belirterek özel hayatlarına dair dikkat çeken detaylar paylaştı.

Trabzon'da Artık Onlardan Birisi Gibiyim

Ozan Tufan'ın Trabzonspor kariyeriyle birlikte Trabzon'a taşındıklarını hatırlatan güzel isim şehre ve taraftarlara kısa sürede uyum sağladığını dile getirdi. Hiçbir karşılaşmayı kaçırmadığını vurgulayan ünlü isim Trabzon'daki günlük hayatını şu sözlerle anlattı:

"Ben artık onlardan birisi gibiyim. Futbolcu eşi gibi değil de abla olarak yanaşıyorlar. Hiçbir maçı da kaçırmam. Hepsini de izlerim."

Neyi Sevdiğimi Bilir Çok Anlamlı Hediyeler Seçer

Söyleşi sırasında eşi Ozan Tufan ile olan ilişkisine de değinen Rojin Tufan, Ozan Tufan'ın özel günleri ve detayları hiç unutmadığını söyledi. Eşinin ince ruhlu yaklaşımından övgüyle söz eden Rojin Tufan duygularını şu ifadelerle aktardı:

"Ozan çok romantiktir, çok düşüncelidir. Unutmaz ve neyi sevdiğimi bilir. Çok anlamlı şeyler seçer ve hediyelerini de o şekilde alır."

2021 yılında hayatlarını birleştiren Ozan Tufan ve Rojin Tufan çifti evliliklerinden bir yıl sonra Aren Kuzey adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.