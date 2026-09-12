Yunanistan'da Tatil Yapan Gülşen'in Bikinili Pozları Olay Oldu

Gülşen yoğun konser maratonuna kısa bir mola vererek rotasını komşu ülke Yunanistan’a çevirdi. Sahne performansları ve iddialı kostümleriyle adından sıkça söz ettiren 50 yaşındaki sanatçı arkadaş grubuyla çıktığı tatilden yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya hesabında paylaştığı yaz fotoğraflarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan başarılı şarkıcı fit görünümüyle kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Fındık Bahçesinden Ege Kıyılarına

Ünlü şarkıcı tatil öncesinde memleketi Ordu’da ailesiyle vakit geçirerek fındık bahçesinde mahsul topladı. Alışılagelen ışıltılı sahne kostümlerinin aksine sade kıyafetleriyle Karadeniz’deki günlük yaşantısını sergileyen sanatçı bu samimi buluşmanın ardından soluğu Yunan sahillerinde aldı. Kısa bir dinlenme molası veren Gülşen şezlongda geçirdiği keyifli anları "4 günlük bir şey" notuyla dijital ağlarda paylaşarak yaz sezonunu henüz kapatmadığını gösterdi.

Şezlongda Desenli Bikini ve Yeni İmaj

Ege güneşinin tadını çıkaran sanatçı objektif karşısına desenli bikinisiyle geçti. Tatil stilini siyah güneş gözlüğü, zarif küpeler ve bilekliklerle tamamlayan usta şarkıcı koyu tondaki yeni saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sahne öncesi enerji depolayan ünlü popçunun fit fiziğini yansıtan kareleri sosyal platformlarda binlerce beğeni topladı. Müzikseverler, sanatçının paylaşımına hem yeni imajını öven hem yaklaşan konser takvimini soran yüzlerce yorum bıraktı.

Pop Müziğin Üretken Bestecisi

Müzik serüvenine 1996'da yayımladığı "Be Adam" albümüyle başlayan Gülşen dönemin popüler şarkısı eşliğinde giydiği pijamalı görüntüsüyle televizyon izleyicisinin hafızasında yer edindi. Sanat yaşamını "Of Of", "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" ve "Bi An Gel" gibi geniş kitlelere hitap eden hitlerle sağlamlaştıran sanatçı 2009 tarihli "Önsöz" çalışmasındaki "Ezberbozan" parçasıyla başarısını pekiştirdi. İlerleyen dönemde "Kardan Adam" ve "Bangır Bangır" gibi listeleri sarsan şarkıları repertuvarına ekleyen popçu yalnızca vokal performansıyla değil, meslektaşlarına sunduğu söz ve bestelerle de müzik dünyasında güçlü bir üretici figür olmayı sürdürüyor.