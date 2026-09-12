Tuba Büyüküstün Marakeş Kısa Film Festivali'nin Jüri Başkanı Seçildi

Tuba Büyüküstün küresel çapta yeni bir sorumluluk üstlendi. Başarılı oyuncu Fas'ın tarihi kenti Marakeş'te düzenlenecek prestijli sinema buluşmasında ana jürinin liderliğini yürütecek. Hem kamera önündeki kariyeri hem sektörel birikimiyle takdir toplayan sanatçı dünya sinemasından seçilen iddialı yapımları inceleyerek festivalin merkezinde yer alacak.

Fas'ta 17 Film İçin Jüri Başkanlığı

Marakeş Kısa Film Festivali bu yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlere kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından gelen yönetmenleri ve yapımcıları buluşturacak organizasyonda Tuba Büyüküstün, Uluslararası Jüri Başkanı unvanıyla görev yapacak. Yarışma seçkisinde bulunan 17 kısa filmi izleyecek olan usta oyuncu kurul üyeleriyle birlikte festivalin kazananlarını belirleyecek. Sanatçı ayrıca festival takvimi çerçevesinde sinema sektörüne ve sanatsal üretim aşamalarına ilişkin görüşlerini paylaşacağı özel bir konuşma gerçekleştirecek.

Uluslararası Kurulda Tanınmış İsimler

Festival yönetiminin oluşturduğu heyette sinema endüstrisinin deneyimli temsilcileri bir araya geliyor. İlk uzun metrajlı çalışmasıyla uluslararası festivallerden ödülle dönen İngiliz yönetmen Charlotte Regan değerlendirme kurulunun öne çıkan üyeleri arasında bulunuyor. Masadaki bir diğer kritik sorumluluğu ise Cannes ve Red Sea film festivallerinde seçici kurul yönetimini üstlenen Alice Kharoubi taşıyor. Sektörde program direktörlüğü tecrübesi bulunan Kharoubi yarışma filmlerini Büyüküstün’ün başkanlığındaki kurul ile oylayacak.

Sultana Filmi ve Festival Deneyimi

Yurt dışındaki etkinliğini kararlılıkla sürdüren Tuba Büyüküstün jüri başkanlığı görevinden hemen önce yeni projesiyle dijital ekrana çıkacak. Başrolünü üstlendiği "Sultana" isimli sinema filmi 17 Eylül tarihinde Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak. Prömiyer heyecanının ardından Fas’a geçecek olan oyuncu yoğun bir sonbahar takvimi geçirecek. Daha önce International Red Sea ve International Asian film festivallerinde jüri üyeliği yapan sanatçı Marakeş’teki başkanlık göreviyle uluslararası tecrübesine bir yenisini ekleyecek.