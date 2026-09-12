Star TV'nin Yeni Dizisi Başkalarının Hayatı'nın Afişi Çıktı

Star TV, Vanity Fair uyarlaması yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın resmi tanıtım afişini paylaştı.

Star TV'nin Yeni Dizisi Başkalarının Hayatı'nın Afişi Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2026 13:28

Star TV'nin yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturacağı "Başkalarının Hayatı" resmi tanıtım afişinin yayınlanmasıyla birlikte ekran serüvenine ilk adımı attı. Dünya edebiyatının klasik eserlerinden "Gurur Dünyası" (Vanity Fair) romanından esinlenerek ekrana uyarlanan proje izleyicilere hırs, güç ve entrika ekseninde gelişen çarpıcı bir anlatı sunuyor. Ay Yapım imzasını taşıyan prodüksiyon yayınlanan görsel tasarımıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.

Vanity Fair Klasiğinden Ekrana Uzanan Hikaye

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Yapımın merkezinde kendi mütevazı çevresinden uzaklaşıp sosyetenin ışıltılı dünyasına dahil olmayı hedefleyen Hülya karakteri yer alıyor. Başrolde izleyeceğimiz genç oyuncu Eylül Lize Kandemir hayallerinin peşinde koşarken tehlikeli sınırlarda dolaşan hırslı kadının dönüşümünü yansıtıyor. Tanıtım afişi Hülya'nın adım attığı şatafatlı cemiyet hayatının barındırdığı tekinsiz havayı somut biçimde ortaya koyuyor.

Tecrübeli İsimlerle Zenginleşen Oyuncu Kadrosu

Proje ekranların tecrübeli aktörleri ile yeni nesil yetenekleri dengeli bir kurguyla bir araya getiriyor. Dizinin ağırbaşlı rollerini usta aktör Mehmet Aslantuğ ile deneyimli isim Erkan Bektaş paylaşıyor. Karakterlerin güç savaşlarına yön veren sahnelerde Tolga Tekin ile Sezin Akbaşoğulları izleyici karşısına çıkarken Oya Okar, Feri Baycu ve Esra Kızıldoğan hikayenin dramatik yükünü sırtlayan kilit figürleri canlandırıyor. 

Sınıf Atlama Mücadelesi ve Gizli İttifaklar

Hülya’nın dahil olmak istediği yüksek zümrenin genç üyelerini canlandıran Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu hikayedeki duygusal çatışmaları ve rekabeti ekrana taşıyor. Projenin geniş dünyasında ayrıca Hazar Motan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin ve Zümra Sağdınç farklı rollerle yer alıyor. Güç dengelerinin sürekli değiştiği, maskelerin ardındaki sırların açığa çıktığı yapım çok yakında Star TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

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