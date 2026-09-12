Kızıyla Alışverişte Görüntülenen Bengü: "Artık Okul ve İş Zamanı"

Bengü, kızı Zeynep ile birlikte Sarıyer’deki popüler bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde kızıyla el ele alışveriş alanına giriş yapan ünlü şarkıcı yaklaşan yeni eğitim dönemi öncesinde ihtiyaçları gidermek amacıyla dışarı çıktıklarını belirtti. Anne ile kızın neşeli halleri dikkat çekerken başarılı sanatçı muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtlayarak gündelik yaşamına dair bilgiler paylaştı.

Kızı Zeynep ile Kırtasiye Turu

Sarıyer'de yer alan alışveriş merkezinde mağazaları tek tek gezen Bengü ve kızı Zeynep özellikle kırtasiye ve giyim reyonlarında uzun süre vakit geçirdi. Yeni ders yılı için defter, çanta ve temel okul gereçlerini kızıyla birlikte inceleyen sanatçı seçimleri tamamen Zeynep'in zevkine bıraktı. Çevredeki vatandaşların ilgisini tebessümle karşılayan ünlü anne kızıyla yakından ilgilenerek alışveriş listesindeki eksikleri özenle tamamladı.

"Artık Okul ve İş Zamanı"

Yaz aylarının hem sahne hem dinlenme açısından oldukça bereketli geçtiğini vurgulayan ünlü sanatçı tatil periyodunu kapattıklarını dile getirdi. Şehir hayatının hareketli temposuna adım attıklarını belirten popçu, "Çok güzel bir yaz geçirdik. Hem tatilimizi yaptık hem de konserlerimiz oldu. Şimdi artık okul ve iş zamanı" sözleriyle yeni sezona odaklandığını kaydetti.

Yeni Sezon Öncesi Şehir Temposu

Yaz boyunca Türkiye'nin farklı tatil beldelerinde ve sahnelerinde dinleyicileriyle buluşan Bengü eylül ayının gelmesiyle birlikte aile rutinine geri döndü. Magazin gündeminde son dönemde yer alan estetik iddialarını ve yersiz tartışmaları arkasında bırakan ünlü müzisyen önceliğinin çocuklarıyla yeni müzik projeleri olduğunu vurguladı. Okul alışverişini eksiksiz şekilde bitiren anne ve kız mağazalardaki keyifli turun ardından özel araçlarına binerek merkezden ayrıldı.