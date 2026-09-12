Erdem Şenocak Başrolünde Burçin Terzioğlu'nun Yer Aldığı Kuyu'ya Katıldı

TRT’nin dijital yayın platformu tabii yeni sezonda iddialı bir dram projesini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını İkinci Yeni Yapım’ın üstlendiği "Kuyu" dizisi çarpıcı senaryosu ve yetkin oyuncu kadrosuyla 19 Eylül tarihinde sete çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu 10 bölümlük mini dizi uzun süren bir uykunun ardından hayata tutunmaya çalışan bir kadının dramatik mücadelesini merkeze alıyor.

18 Yıllık Komanın Ardından Başlayan Mücadele

Senaryosunu Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı yapım merkezine 18 yıl boyunca komada kalan Leyla karakterini yerleştiriyor. Başrolde izleyeceğimiz Burçin Terzioğlu yıllar sonra gözlerini açtığında bambaşka bir dünyayla yüzleşen Leyla'ya hayat veriyor. Hikayenin erkek başrolünde ise usta aktör Barış Falay yer alıyor. Tahir karakterini canlandıracak olan Falay olay örgüsünün merkezindeki düğümleri çözecek kilit figürlerden birini oluşturuyor.

Erdem Şenocak Kadroya Dahil Oldu

Çekim takvimi yaklaşan projenin ekibine son olarak ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu Erdem Şenocak katıldı. Başarılı aktör yapımda Selçuk karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Şenocak komadan uyandıktan sonra geçmişini ve sevdiklerini arayan Leyla’nın en büyük dayanağı ile yol göstericisi rolünü üstlenecek. İki karakter arasındaki bağ anlatının duygusal ağırlığını taşıyacak.

Zengin Kadro 19 Eylül'de Sette

Projenin genişleyen dünyasında pek çok deneyimli isim farklı karakterleri canlandırıyor. Dizide genç kuşağın öne çıkan temsilcilerinden Haktan Zavlak, Demir karakteriyle yer alırken Oğuzhan Karbi ise Yiğit rolüyle sete adım atıyor. Renkli performanslarıyla tanınan Suzan Kardeş Hanzade’ye, tecrübeli oyuncu Erol Babaoğlu da Uluç karakterine hayat veriyor.

Hikayenin yan kollarında yer alan diğer figürleri ise Arif Pişkin (Rıza), Duygu Kocabıyık (Melek), Özgür Meriç (Aslan), Mazhar Alican Ulu (Poyraz), Ecre Güldrama Bay (Aylin) ve Mustafa Uzunyılmaz (Sinan) canlandıracak. Yapım ekibi 19 Eylül Cuma günü ilk sahneleri çekmek üzere kamera karşısına geçerek çekim maratonuna resmen başlayacak.