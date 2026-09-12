Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan "Yazın Son" Paylaşımı

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ile sürdürdüğü birliktelikten yeni kareleri takipçileriyle buluşturdu. Yoğun geçen kış sezonunun ardından dinlenmek için tatile çıkan ünlü çift deniz kıyısında keyifli vakit geçirdi. Sosyal medya platformunu aktif kullanan Pusat sevgilisiyle baş başa geçirdiği dinlenme anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"Yazın Son Postu Mu?" Notuyla Paylaştı

Kişisel Instagram hesabından tatil anlarını yayımlayan başarılı oyuncu fotoğrafların altına "Yazın son postu mu?" sorusunu iliştirdi. Güneşin ve denizin tadını çıkaran çift abartıdan uzak doğal halleriyle objektif karşısına geçti. Pusat'ın paylaştığı kareler dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

İkilinin sevenleri paylaşılan fotoğrafların altına iki oyuncunun ekran uyumunu ve neşeli hallerini öven yüzlerce samimi yorum bıraktı. Çift tatil boyunca sakin koylarda vakit geçirerek yeni çalışma dönemi öncesinde enerji depoladı.

Furkan Andıç Özel Yaşamlarının Sırrını Anlatmıştı

Beraberliklerini magazin kameralarından uzakta yaşamayı seçen ikilinin bu tercihi geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarına da yansıdı. Sunucu Saba Tümer’in programına konuk olan Furkan Andıç, "Aybüke ile ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz?" sorusunu samimiyetle yanıtladı.

Başarılı aktör ilişkilerini göz önünde yaşamama kararlılıklarını şu sözlerle aktardı: "Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz. Magazinin çok önünde olan iki insan değiliz. Çok gece hayatı olan bireyler de sayılmayız. Tabii ki tek tük dışarı çıkıyoruz ancak kameralardan kaçmak gibi özel bir gayemiz ya da çabamız yok."

Ekranların Sessiz ve Uyumlu Çifti

Sansasyonel ortamlardan ve gece kulüplerinden uzak kalarak ilişkilerini kendi sınırları içinde yaşayan tanınmış ikili mütevazı duruşlarıyla takdir topluyor. Rol aldıkları dizilerdeki çalışma disiplinleriyle sektörde güven kazanan iki oyuncu mesleki yaşamları ile kişisel dünyalarını titizlikle dengeliyor. Tatil dönemini noktalayarak önümüzdeki haftalarda yeni sezondaki set çalışmalarına başlayacak olan çift dinlenmiş bir şekilde İstanbul'a dönecek.