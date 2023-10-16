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Youtube'da reklam engelleyicilere izin verilmez uyarısı ve çözümü nedir?

YouTube, Türkiye'de reklam engelleyicilere izin vermeme kararını hayata geçirdi. Reklam engelleyici kullananlar, 3 video izleme hakkından sonra platformu kullanamayacak. Peki Youtube'da reklam engelleyicilere izin verilmez çözümü var mı?

Youtube'da reklam engelleyicilere izin verilmez uyarısı ve çözümü nedir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 23:29

YouTube Reklam Engelleyicilere Artık İzin Vermiyor

YouTube, uzun süredir test aşamasında olan ve kullanıcıların platformda reklam engelleyici kullanmalarını yasaklayan bir güncellemeyi nihayet Türkiye'de de devreye aldı. Bu kısıtlama sebebiyle reklam engelleyici kullanan kişiler, 3 video izledikten sonra YouTube videolarını seyredemeyecek.

YouTube, Türkiye'de reklam engelleyicilere izin vermeme kararını hayata geçirdi. Reklam engelleyici kullananlar, 3 video izleme hakkından sonra platformu kullanamayacak. Peki Youtube'da reklam engelleyicilere izin verilmez çözümü var mı?

Reklam Engelleyicilere Türkiye'de de Yasak Geldi

Bir süre önce gündeme gelen bu özellikle ilgili ekran görüntüleri, YouTube'un "YouTube'da reklam engelleyicilere izin verilmez" uyarısını kullananlara gönderdiğini ortaya koymuştu. Türkiye'deki kullanıcılar da artık bu uyarıyla karşı karşıya.

3 Video Sonrası Engelleme Başlıyor

YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcılara 3 video izleme hakkı veriyor. Eğer 3 video izlendikten sonra reklam engelleyici devre dışı bırakılmazsa, video oynatma özelliği otomatik olarak engelleniyor. YouTube bu konuda uyarısında, "Reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz. Eğer izin verilenler listenizde YouTube bulunmuyorsa veya reklam engelleyici devre dışı bırakılmadıysa video oynatma özelliğiniz kısıtlanır." ifadesini kullanıyor.

YouTube'dan Premium Abonelik Vurgusu

YouTube, reklam engelleyicilerin kısıtlamasıyla birlikte kullanıcılara reklamsız bir deneyim sunabilmek için Premium aboneliğini öne sürüyor. Reklam engellemek istemeyenlerin platformu reklamlı bir şekilde kullanması gerektiği mesajını veren şirket, kullanıcılara Premium aboneliği tavsiye ediyor.

YouTube Premium Avantajları ve Ücretler

Reklamsız video izleme, video indirme, YouTube Music erişimi ve arka planda video oynatma gibi birçok özelliği barındıran YouTube Premium, Türkiye'de aylık 29,99 TL ücretle kullanıcılara sunuluyor. Öğrenciler içinse bu abonelik aylık 19,49 TL'ye alınabiliyor.

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