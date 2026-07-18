Yonca Evcimik Ortakent Sahillerinde Tedbiri Elden Bırakmadı!

Yonca Evcimik Bodrum Ortakent'te denize girip çıkarken beline havlu sararak önlem aldı. 62 yaşındaki Evcimik'in tedbirli anları objektiflere yansıdı.

Yonca Evcimik Ortakent Sahillerinde Tedbiri Elden Bırakmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 13:39

Pop müziğin zamansız efsanesi Abone ve Kendine Gel gibi hitleriyle Türk popunu algısını baştan yazan Yonca Evcimik Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. 62 yaşındaki tecrübeli sanatçı enerjisi, formu ve her döneme ayak uyduran cool tarzıyla Bodrum Ortakent'teki bir plajda yazın tadını çıkarırken görüntülendi.

Güneşin ve denizin keyfini süren ünlü şarkıcının magazin muhabirlerinin flaşlarına karşı aldığı özel havlu önlemi ise plajın en çok dikkat çeken detayı oldu.

İskeleden Denize Adım Adım Tedbir!

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle her zaman adından söz ettiren Yonca Evcimik bu kez sahilde tedbirli duruşuyla dikkat çekti. Şezlongundan kalkıp iskeleden denize doğru ilerlerken beline sardığı havlusuyla önlem alan sanatçı frizbi veya ters bir ışık açısına mahal vermemek için titiz bir stratejisi izledi.

İskelenin en ucuna kadar havlusuyla giden Evcimik tam denize atlayacağı sırada havlusunu çıkararak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denizde keyifle yüzüp serinledikten sonra merdivenlere yönelen ünlü şarkıcı sudan çıkar çıkmaz asistanı veya arkadaşının yardımıyla aynı titizliği göstererek havlusunu hemen beline doladı.

Şezlong Sohbetleri ve Filtresiz Bodrum Keyfi

Deniz sefasının ardından havlu kamuflajını bozmadan şezlonguna geri dönen Yonca Evcimik plajdaki yakın arkadaş grubuyla koyu bir sohbete daldı. Gün boyu neşeli halleriyle dikkat çeken ve Bodrum güneşinin tadını çıkaran popun yaramaz kızı tedbirli ama bir o kadar da keyifli anlarıyla popüler magazin bloglarında günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yoğun stüdyo çalışmalarından ve İstanbul'un kaosundan Ortakent'in sakin sularına keskin bir geçişi yapan Yonca Evcimik sahil modasında ezber bozan bu havlu yöntemiyle dijital dünyada yüksek etkileşim alan neşeli yaz manşetleri arasındaki yerini aldı.

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