Gözaltı Kararı Konser İptal Ettirdi: Serdar Ortaç'tan Flaş Saygı1 Açıklaması

Oğuzhan Uğur'un bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alınması dijital medya ve müzik dünyasında adeta bir domino etkisi yarattı.

Bu sarsıcı gelişmenin hemen ardından pop müziğin ikonlarından Serdar Ortaç Oğuzhan Uğur'un YouTube platformunda başlattığı ve kendisi için düzenlenecek olan büyük organizasyonu Saygı1 projesi hakkında flaş bir karar aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı yaşanan kriz doğrultusunda projenin iptal edildiğini duyurdu.

Saygı1 Gitti Klasik Serdar Ortaç Konseri Geldi!

Gözaltı haberinin ardından gecikmeden aksiyon alan Serdar Ortaç hayranlarını bilet iadeleriyle uğraştırmamak ve sahne sözünü tutmak adına organizasyonda radikal bir revizyona gitti. Paylaşımında Saygı1 konseptinin tamamen rafa kalktığını ancak 4 Ağustos gecesinin boş geçmeyeceğini belirten ünlü popçu etkinliğin Serdar Ortaç Konseri olarak güncellendiğini ilan etti.

Sözümüz Aynen Geçerlidir

Yaşanan hukuki krizlerin gölgesinde sahne enerjisinden ödün vermeyen Serdar Ortaç takipçilerine ve bilet sahiplerine seslendiği açıklamasında şu net ifadelere yer verdi:

"4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan Saygı 1 konsepti yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla Serdar Ortaç Konseri ile sahnede olacağım. Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum."

Yenikapı Sahnesi Sürpriz İsimleri Ağırlayacak

Oğuzhan Uğur'un gözaltı kriziyle konsept değiştiren gecede Serdar Ortaç'ın repertuarına eşlik edecek sürpriz sanatçı dostlarının kimler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Orijinal formatında ünlü isimlerin Ortaç şarkılarını yorumlayacağı gecenin bu ani kararla birlikte nasıl bir sahne şovuna evrileceği magazin ve müzik bloglarında haftanın en yüksek etkileşim alan manşeti olmayı başardı.