Milas'ta Kabus Gecesi: Yangın Lüks Siteye Sıçradı! Ünlülerin Evleri Alevlerin Arasında Kaldı!

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve rüzgarın şiddetiyle adeta bir felakete dönüşen orman yangını iki gün süren havadan ve karadan yoğun müdahalelerin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla yaşanan panik, magazin ve spor dünyasına da sıçradı.

Yangının ulaştığı lüks sitede Çağatay Ulusoy, Yasemin Özilhan (Ergene) ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira gibi ünlü isimlerin evlerinin de alevler arasında kaldığı ve büyük çapta maddi hasar oluştuğu iddia edildi.

Kaplankaya Bölgesinde Alev Alan Lüks Villalar!

14 Temmuz akşamı Milas'ın Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkiinde başlayan yangın hızla geniş bir alana yayılarak lüks tatil sitelerinin bulunduğu Kaplankaya bölgesini tehdit etmeye başladı. Gece boyunca cansiperane çalışan orman ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen alevler Kazıklı Koyu'ndaki lüks site sınırlarına girdi.

Bin 120 Kişi Helikopterlerle Tahliye Edildi!

Yangının yerleşim alanlarını doğrudan tehdit etmesi üzerine bölgede nefes kesen bir tahliye operasyonu başlatıldı:

Bölgedeki lüks bir otel ve tatil sitesi tamamen boşaltıldı. Sitede mahsur kalan sakinlerin, güvenlik amacıyla bölgeden helikopterlerle tahliye edildiği öne sürüldü. Toplamda bin 120 kişi alevlerin ortasından alınarak güvenli bölgelere nakledildi.

Evler Zarar Gördü Resmi Açıklama Bekleniyor

Sabah gazetesinde yer alan iddialara göre; tahliye edilenler arasında yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy cemiyet hayatının tanınan ismi Yasemin Ergene ve yeşil sahaların sevilen yüzü Lucas Torreira'nın villalarında yangın nedeniyle çok büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Doğanın kalbinde, sakin ve lüks bir yaşamı tercih eden ünlü isimlerin kabusu yaşayan evleriyle ilgili olarak henüz kendilerinden veya menajerlik şirketlerinden resmi bir açıklama gelmedi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.