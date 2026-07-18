Saray Şıklığına Hazırlık: Akın Akınözü Sultan Alaeddin Rolü İçin Saçlarını Uzattı

Canlandırdığı her karakterle adından söz ettiren, çabasız karizması ve güçlü oyunculuk performansıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine sahip olan popüler aktör Akın Akınözü kariyer ajandasına dev bir proje eklemeye hazırlanıyor.

Bozdağ Film imzalı sezonun en iddialı tarihi yapımlarından biri olmaya aday dönemi dizisi Aşk ve Taht ile ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu canlandıracağı tarihi figür için radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Sultan Alaeddin Keykubat İçin Yeni İmaj!

Dizide Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemine imza atan efsanevi hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verecek olan Akın Akınözü rolünün inandırıcılığı ve karakterin dönemsel ruhunu yansıtmak adına saçlarını uzattı. Modern çizgilerden sıyrılıp tamamen dönem atmosferine uyum sağlayan başarılı oyuncunun bu kararlı ve çabasız değişimi projenin ne kadar büyük bir titizlikle hazırlandığının da ipuçlarını verdi.

Hayranlarından Beğeni ve Yorum Yağmuru

Yeni imajıyla objektiflerin karşısına geçen ve sosyal medyada paylaşılan kareleriyle dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü takipçilerinden tam not aldı. Fotoğrafları görür görmez dijital dünyada yüksek etkileşim dalgası yaratan hayranları yakışıklı oyuncunun bu yeni halini beğeni yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Sultanlık Akın'a çok yakışmış", "Tarihi bir rolde onu izlemek için sabırsızlanıyoruz" ve "Yeni imajı karizmasını ikiye katlamış" ifadeleri öne çıktı.

Modern şehir hikayelerindeki jön karakterlerinden, at sırtındaki ihtişamlı bir sultanın dünyasına keskin bir geçiş yapan Akın Akınözü bu yeni dönem imajıyla popüler manşetlerinin zirvesine yerleşirken Aşk ve Taht dizisine olan merakı da zirveye çıkardı.