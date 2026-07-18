Tan Taşçı'dan Hülya Avşar'ın Programında Ezber Bozan Popülerlik ve Yapay Zeka Çıkışı!

Hülya Avşar'a konuk olan Tan Taşçı popülerlik kültürünü eleştirdi: "Star veya fenomen olmak yetenek gerektirmiyor. Önemli olan üretimdir."

Tan Taşçı'dan Hülya Avşar'ın Programında Ezber Bozan Popülerlik ve Yapay Zeka Çıkışı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 13:07

Güçlü sesi, zamansız besteleri ve sahne aurasıyla Türk pop müziğinin en üretken isimlerinden biri olan Tan Taşçı konuk olduğu Hülya Avşar'ın YouTube programında bugünün popüler kültür dünyasını ve dijital dönüşümünü masaya yatırdı. Avşar'ın yönelttiği sorulara tüm samimiyetiyle ve entelektüel derinliğiyle yanıt veren başarılı sanatçı starlık kavramı ve son dönemin en çok tartışılan teknolojisi yapay zeka hakkında ezber bozan analizlerde bulundu.

Tan Taşçı'nın popülerlik ile gerçek sanatçılık arasına kalın çizgiler çektiği bu röportaj kısa sürede dijital dünyada yüksek etkileşim alan manşetlerin zirvesine yerleşti.

"Fenomen Olmak Sanatçı Olduğunuz Anlamına Gelmez!"

Hülya Avşar'ın merakla beklenen "Bugünün starı kim?" sorusuna popülerlik algısını tamamen yıkan bir yanıt veren Tan Taşçı günümüz dijital çağındaki şöhret mekanizmasını şu sözlerle eleştirdi:

"Star ya da fenomen olmak yetenekli olmayı gerektirmiyor. Ama bu sanatçı olduğunuz anlamına gelmiyor. Popülerlik ile sanatçılığı birbirinden ayıran en önemli unsur üretimdir."

Şöhretin gelip geçici, kalıcı olanın ise sadece özgün ve sürekli bir üretim olduğunu vurgulayan sanatçı yeteneksiz popülerliğin uzun vadede sanata bir katkısı olmadığının altını çizdi.

Yapay Zeka Uyarısı

Müzik ve sanat dünyasında son dönemde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojilerine de değinen Tan Taşçı bu yeni nesil dijital araçlara hem yeşil ışık yaktı hem de sınırlarını çizdi. Doğru ve etik kullanımın önemini vurgulayan sanatçı şu uyarılarda bulundu:

"Sanatın özünü belirleyen unsur her zaman insandır ama yapay zeka etik kullanıldığı sürece çok değerli bir araç olabilir. Her şeyi teknoloji üzerinden hazır olarak almak, uzun vadede insanı üretmekten, düşünmekten ve yaratıcılıktan uzaklaştırabilir."

 

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