Burcu Biricik'ten Kızı Luna'ya "Pek Şirin" 2. Yaş Kutlaması!

Camdaki Kız ve Hayat Şarkısı gibi reyting rekortmeni yapımlardaki unutulmaz performanslarıyla Türk izleyicisinin kalbinde taht kuran, çabasız doğallığı ve zarafetiyle tanınan başarılı oyuncu Burcu Biricik ajandasına bu kez hayatının en tatlı ve en anlamlı kutlamasını ekledi!

2016 yılında hayatını birleştirdiği reklamcı eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu tam 2 yıl önce 15 Temmuz 2024'te kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadığı kızı Luna'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik ve sıcacık bir paylaşımla kutladı. Küçük Luna'nın annesine olan benzerliği ise dijital dünyada adeta bir genetik mucizesi olarak yorumlandı.

"Yazın Yarısı Öyle Böyle Geçti Gitti"

37 yaşındaki başarılı aktris kızının yeni yaş heyecanını ve eşi Emre Yetkin ile geçirdikleri keyifli yaz tatili anlarını peş peşe yayınladığı renkli bir aile albümüyle takipçilerinin beğenisine sundu. Setlerin yoğun temposuna tatlı bir annelik molası veren Biricik filtrelerden uzak son derece samimi olan bu paylaşımının altına şu çabasız ve neşeli notu düştü: "Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti."

Doğum Günü Pastası Önünde Sevimli Poz!

Ünlü oyuncunun üflemeye hazırlanan doğum günü pastasının hemen önünde kızı Luna ile objektiflere gülümsediği ve üzerine "Bebeğim iyi ki doğmuşsun" notunu iliştirdiği o özel kare kısa sürede keşfete düşerek hayranlarından büyük ilgi gördü. Luna'nın sarı saçları, meraklı bakışları ve yüz hatlarıyla adeta annesi Burcu Biricik'in çocukluğunun bir kopyası olması magazin basınının ve takipçilerin odağı haline geldi.

Ünlü Dostlarından Tebrik Yağmuru

Güzel annenin bu iç ısıtan aile karesi Instagram akışına düşer düşmez sanat dünyasından yakın dostları ve binlerce hayranı tarafından tebrik mesajlarına boğuldu. Fotoğrafların altına "Küçük Burcu büyüyor", "Luna resmen annesinin kopyası" ve "Musmutlu yaşları olsun tatlı ailenin" şeklinde binlerce sevgi dolu yorum bırakıldı.