Yoluna Taş Koyulmuş! Gülşen'in Bilinmeyen Kariyer Engeli Aslında Kimdi?

Erol Köse'nin vefatının ardından gözler bir kez daha yıllar önce magazin gündemini uzun süre meşgul eden Gülşen ve Erol Köse ilişkisine çevrildi. O dönem yaşanan olaylı ayrılık ve Bülent Ersoy ile ekranlara yansıyan sert tartışma hafızalardaki yerini korurken ikili arasındaki buzları eriten sürpriz detay da yeniden konuşulmaya başlandı.

Erol Köse İle Başlayan Süreç Kariyerini Değiştirdi

Erol Köse'nin vefatının ardından geçmişe dair birçok olay yeniden hatırlanırken Gülşen ile yaşadığı ilişki de gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. 1990'ların sonu ve 2000'li yılların başında yolları kesişen ikilinin ilişkisi hem özel hayatları hem müzik kariyerleri açısından uzun süre konuşuldu.

İddialara göre Gülşen'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan "Off Off" şarkısı da bu süreçte hayatına girdi. Önce İbrahim Tatlıses'e götürüldüğü, ancak kabul edilmeyince Gülşen'e verildiği öne sürülen parça, sanatçının yeniden yükselişe geçmesini sağladı. O dönemde yayımlanan bazı şarkılarının da Erol Köse'ye ithafen yazıldığı uzun yıllardır konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Ayrılık Sonrası Tansiyon Uzun Süre Düşmedi

İlişkinin sona ermesiyse en az başlangıcı kadar ses getirdi. Gülşen, Erol Köse'nin evli olduğunu sonradan öğrendiğini açıklarken ayrılık sonrası ikili arasında yaşanan gerilim magazin gündemini uzun süre meşgul etti.

Bu dönemde Köse'nin medya gücünü kullanarak Gülşen'e ambargo uyguladığı yönündeki iddialar sık sık gündeme geldi ve televizyon programlarında yapılan açıklamalar da tartışmaları büyüttü.

Canlı Yayındaki Yüzleşme Hafızalara Kazındı

Gerilimin en çok konuşulan anlarından biriyse Gülşen'in Bülent Ersoy'un programına konuk olduğu gece yaşandı. Erol Köse'ye yakınlığıyla bilinen Ersoy, canlı yayında Gülşen'e evli bir adamla ilişki yaşadığı yönünde sert eleştiriler yöneltti.

Gülşen ise kendisini savunarak tek taraflı konuşulmasına izin vermeyeceğini söyledi. Program sırasında sarf ettiği "Erol Köse'nin maşasısın" sözleri, yıllarca unutulmayan televizyon anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Beklenmeyen Barışın Adresi Bir Şarkı Oldu

Aradan geçen yılların ardından iki isim arasındaki gerilimi sona erdiren gelişmeyse bir açıklama ya da ekran buluşması değil, bir şarkı oldu. Söz ve müziği Gülşen'e ait olan "Aşktan Sabıkalı", Bülent Ersoy tarafından seslendirildi.

2011 yılında yayımlanan albümün dikkat çeken eserlerinden biri olan şarkı, yalnızca müzikseverlerden ilgi görmekle kalmadı. Bülent Ersoy'un bu parçanın kendi cenazesinde dahi çalınmasını istediğini açıklaması da büyük yankı uyandırdı. Yıllar önce canlı yayında karşı karşıya gelmiş olsalar da iki ismin aynı şarkıda buluşması magazin tarihinin en dikkat çekici kırgınlık hikâyelerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.