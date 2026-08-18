Mert Yazıcıoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği! Sakallarını Kesti, Tanımak İmkansızlaştı

Ekranların sevilen ve başarılı genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu hem yer aldığı başarılı projelerdeki yeteneği hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Bir süredir sevgilisi Zeynep Artukmaç ile gözlerden uzak ama son derece mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu çıktıkları romantik İspanya tatilinin ardından Türkiye'ye döndü. Tatil dönüşü radikal bir karar alarak görünümünü yenileyen Yazıcıoğlu yeni imajıyla hayranlarını ve takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

İspanya Tatilinden Romantik Pozlar Sosyal Medyayı Sallamıştı

Birlikteliklerini geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları samimi açıklamalarla doğrulayan ve muhabirlerin "Yeni aşkınız hayırlı olsun" temennilerine "Teşekkür ederim her şey yolunda ve oldukça mutluyuz" diyerek yanıt veren Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç çifti geçtiğimiz günlerde baş başa İspanya'ya gitmişti. Tarihi sokaklarda ve deniz kenarında geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin romantik pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin basınının ilgi odağı olmuştu.

Uzun Süredir Kullandığı Sakallarına Veda Etti

İspanya'daki romantik tatillerini tamamlayıp Türkiye'ye dönüş yapan Mert Yazıcıoğlu ayağının tozuyla imaj değişikliğine gitti. İmajında radikal bir yeniliğe imza atan ünlü oyuncu uzun süredir kullandığı ve ekranlarda özdeşleştiği sakallarını tamamen kesti. Sakalsız ve sinekkaydı tıraşlı yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncunun bu değişimi kısa sürede dijital platformlarda viral hale geldi.

Görenler Tanımakta Zorlandı

Yazıcıoğlu'nun sakallarını kestikten sonraki halleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hayranlarının bir kısmı ünlü oyuncunun sakalsız halini çok genç ve taze bulurken bazı takipçileri ise kendisini ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını belirtti. Yeni imajıyla takipçilerinden tam not alan başarılı aktörün, bu radikal imaj değişikliğini yaklaşan yeni bir proje veya rol için yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu.