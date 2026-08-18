Cem Yılmaz'ın Aşk Hayatında Bakın Hangi Tescilli Güzeller Varmış!

Cem Yılmaz'ın özel hayatı kariyerinin ilk yıllarından bu yana magazin basınının yakın takibinde. Mart 2026'da Madrid'de el ele görüntülendiği kadının Rüya Demirbulut olduğu öne sürülünce eski aşk defteri de yeniden açıldı.

Arşive biraz daha geriden bakınca dikkat çeken bir ayrıntı var: Yılmaz'ın hayatına giren isimlerin önemli bir kısmı podyumlarda ya da güzellik yarışmalarında derece almış isimlerden oluşuyor.

İlk Sayfalarda Sema Şimşek ve Demet Şener Var

Cem Yılmaz'ın şöhretinin ilk dönemlerinde adı Sema Şimşek'le anıldı. Şimşek 1994 Best Model of Turkey yarışmasını birincilikle tamamlamış ve ertesi yıl dünya yarışmasında dördüncü olmuştu. Magazin arşivlerinde ikilinin kısa süreli bir ilişki yaşadığı aktarılıyor.

Ardından 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener geldi. Dönemin gözde mankenlerinden olan Şener'le Yılmaz'ın birlikteliği manşetlerden inmedi. İlişki bittikten sonra Yılmaz'ın gösterisinde eski aşkına gönderme yapması Şener'in sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Yarışmada Tanıştığı Deniz Barut'la Aşk Yaşadı

Deniz Barut 1997 Elite Model Look yarışmasında ikinci olmuştu. Cem Yılmaz'la yollarınınsa komedyenin sunduğu bir güzellik yarışmasında kesiştiği yazıldı. 2002'de başlayan birliktelik uzun sürmese de ikili o dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olmuştu.

Barut'un ardından işletmeci Lal Dedeoğlu'yla uzun bir ilişki yaşayan Yılmaz'ın aşk hayatındaki en dikkat çekici dönemlerden biri birkaç yıl sonra başladı.

Cansu Dere'yle Altı Yıla Yaklaşan Birliktelik

Cansu Dere 2000 yılında Miss Turkey yarışmasını üçüncülükle tamamladı. Mankenliğin ardından oyunculuğa yönelen Dere'yle Cem Yılmaz'ın ilişkisi 2005'te başladı ve 2011'e kadar sürdü. Evlilik haberlerinin sık sık gündeme geldiği bu beraberlik komedyenin en uzun ilişkilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yılmaz bu ayrılığın ardından model ve oyuncu Ahu Yağtu'yla nikâh masasına oturdu. Çift 10 Mart 2012'de evlendi ve aynı yıl oğulları Kemal dünyaya geldi. Evlilikleri 31 Aralık 2013'te anlaşmalı olarak sona erdi.

Türkiye Güzeli Ayşe Hatun Önal'la Sürpriz Aşk

2014'ün sonlarında Cem Yılmaz'ın adı bu kez 1999 Türkiye Güzeli Ayşe Hatun Önal'la anıldı. Yılmaz havaalanında karşılaştığı gazetecilere "Evet, birlikteyiz." diyerek aşkı doğruladı. Beraberlik yaklaşık iki ay sonra sona erdi.

Bu ilişkinin ardından Yılmaz'ın adı farklı isimlerle yan yana geldi. Ancak güzellik yarışmalarında derece almış kadınlarla aşk yaşama zincirine birkaç yıl sonra yeni bir halka daha eklendi.

Defne Samyeli'yle "Olgun Bir Birliktelik"

1991 Türkiye üçüncü güzeli Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın arkadaşlığı 2018'de aşka dönüştü. Komedyen, Samyeli'ye yıllardır uzaktan hayranlık duyduğunu söylemiş ve ilişkilerini "çok olgun bir birliktelik" sözleriyle anlatmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren aşk 2019'da sona erdi.

Cem Yılmaz'ın bu ilişkisini sosyal medyada daha görünür yaşaması da dikkat çekmişti. Birlikte katıldıkları davetler ve tatil kareleri, çifti dönemin en çok takip edilen ikililerinden biri hâline getirdi.

Son Taç Serenay Sarıkaya'dan Geldi

2010 Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı yönündeki haberler 2020'nin ilk aylarında ortaya çıktı. İkilinin Atina tatilinin ardından Sarıkaya "Her şey gördüğünüz gibi." diyerek ilişkiyi doğruladı.

Yaş farkları üzerinden uzun süre tartışılan beraberlik aynı yıl bitti.

Sema Şimşek'ten Demet Şener'e, Cansu Dere'den Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'ya uzanan listeye bakınca "tescilli güzel" ayrıntısının neden yıllardır konuşulduğu anlaşılıyor. Cem Yılmaz'ın aşk hayatı, tek başına eski güzellik yarışmalarının yıldızlar albümü gibi.