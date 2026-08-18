Anne-Oğul Kamera Karşısına Geçti! Fahriye Evcen ve Karan'ın Tatil Pozu Olay Oldu

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler en çok takip edilen çiftleri arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hem başarılı kariyerleri hem de örnek gösterilen mutlu aile yaşantılarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ünlü çift 2019 yılında ilk göz ağrıları olan oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşamıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren sevilen çift 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem'in dünyaya gelişiyle ailelerini daha da genişletmiş ve mutluluklarını ikiye katlamıştı.

Hamal Dizisi Öncesi Ailesiyle Moral Depoluyor

Yeni yayın döneminde iddialı bir yapım olan Hamal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ve hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen güzel oyuncu Fahriye Evcen yoğun çekim maratonu başlamadan önce yaz mevsiminin ve tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak, doğayla iç içe ve huzurlu bir tatil süreci geçiren tescilli güzel bu keyifli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"Değerlim" Notuyla Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve her paylaşımıyla yüz binlerce etkileşim alan Fahriye Evcen son olarak büyük oğlu Karan ile birlikte çekildiği samimi bir anne-oğul karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Karan'ın neşeli ve sempatik hallerinin ön plana çıktığı fotoğrafa duygusal bir not ekleyen güzel oyuncu paylaşımına kırmızı kalp emojileri eşliğinde "Değerlim" ifadesini düştü.

Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen anne-oğul pozuna ünlü oyuncunun takipçilerinden ve meslektaşlarından binlerce beğeni ve "Tıpkı annesi", "Maşallah çok büyümüş" şeklinde sevgi dolu yorumlar yağdı. Yeni sezon öncesinde moral depolayan güzel oyuncunun tatil pozları magazin dünyasında geniş yankı buldu.