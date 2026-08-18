Kısmetse Olur Yaren Dağ 1,5 Yıl Sonra Yeniden Açıldı! Fotoğrafları Tek Kalemde Sildi

Bir dönemin en çok izlenen ve üzerinde en çok konuşulan evlilik programı Kısmetse Olur dijital dünyaya Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla geri döndüğünde yepyeni ekran yüzlerini hayatımıza sokmuştu. Yapımın ilk sezonunda sergilediği baskın tavırları, samimi açıklamaları ve özellikle Erhan Saffar ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle adından sıkça söz ettiren Yaren Dağ yarışmanın ardından geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Özel hayatı ve tarzıyla magazin gündeminden inmeyen ünlü fenomen, yaklaşık 1,5 yıl süren tesettür maratonunun ardından radikal bir karara daha imza attı.

Aralık 2024'te Tesettüre Girip Kendi Markasını Kurmuştu

Sosyal medyadaki popülerliğini sürdüren Yaren Dağ Aralık 2024'te radikal bir kararla profilindeki saçlarının açık olduğu eski fotoğrafları tamamen silmiş ve başörtülü ilk karesini paylaşarak tesettüre girdiğini ilan etmişti. Bu radikal değişimi "Yeni Yaren Dağ" sözleriyle duyuran ünlü isim hayatında manevi bir dönemin başladığını ifade etmişti.

Değişimi yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmayan fenomen yarışmacı Mart 2025'te ticarete de atılarak kendi tesettür giyim markasını kurmuş ve şal tasarımlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yaşam tarzını ve paylaşımlarını bu yönde sürdüren Dağ'ın kararı sosyal medyada uzun süre takdir toplamıştı.

Bikinili Fotoğraf İddiası Ve Sosyal Medyada Temizlik

Yaren Dağ'ın tesettür kararı konusunda soru işaretleri yaratan ilk gelişme 2026 yazının ortalarında yaşandı. Temmuz 2026'nın sonlarına doğru Instagram hikayesinde kısa süreliğine paylaşıldığı ve hemen ardından silindiği iddia edilen bikinili plaj fotoğrafı ekran görüntüleri alınarak sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın ardından bir süre sessizliğini koruyan ünlü fenomen Ağustos 2026'ya gelindiğinde hesabında dikkat çeken bir temizlik yaptı. Profilindeki tüm başörtülü kareleri kaldıran ve saçları açık olan yeni halini paylaşan Dağ tesettürden çıktığını belgelemiş oldu.

Sessizliğini Tek Cümleyle Bozdu: Açıklama Yapmayacağım

Tesettürlü fotoğrafların silinmesi ve yeni imajın ortaya çıkmasının ardından takipçilerinden binlerce soru ve mesaj alan Yaren Dağ, merak edilen kararı hakkında daha fazla sessiz kalamadı. Instagram'daki özel yayın kanalı üzerinden takipçilerine seslenen ünlü fenomen kararının arkasındaki nedenleri detaylandırmayacağını belirterek şu kısa ve net açıklamayla konusunu kapattı:

"Açıklama yapmayacağım, sizi seviyorum."

Tesettüre girme kararını büyük bir heyecanla kamuoyuyla paylaşan Yaren Dağ'ın bu kez yeniden açılma nedenini kendine saklamayı tercih etmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken takipçileri ünlü fenomene destek mesajları göndermeye devam ediyor.