Doğu Demirkol'dan Anlamlı Yolculuk! Ünlü Oyuncu Umre Ziyaretini Duyurdu

Stand-up gösterileri, rol aldığı sinema filmleri ve kendine has mizah tarzıyla Türk komedi dünyasının en popüler isimlerinden biri olan ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol kutsal toprakları ziyaret etti. Yoğun geçen sahne maratonu ve proje çekimlerine kısa bir ara veren ünlü isim Umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gitti.

Tavaf Sonrası Anlamlı Paylaşım

Kutsal topraklara gerçekleştirdiği bu özel yolculuğu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Doğu Demirkol Umre ziyareti sırasında çekildiği kareleri Instagram sayfasında yayımladı. Mekke'de Kabe-i Muazzama'da gerçekleştirdiği tavaf ibadetinin ardından çektiği fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sunan ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İhramlı haliyle dikkat çeken başarılı oyuncunun Instagram'da paylaştığı bu anlamlı karelere hayranlarından ve sanatçı dostlarından binlerce beğeni ve "Allah kabul etsin" temennilerini içeren tebrik mesajları yağdı.

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak İle Yeni Proje Öncesi Ruhsal Yolculuk

Son dönemde yakın arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte yer aldığı komedi ve sahne projeleriyle adından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncu yeni sezon öncesinde çıktığı bu manevi yolculukla ruhsal bir dinlenme süreci yaşadı. Hem sinema hem de stand-up sahnesinde yakaladığı başarıyı sürdüren Demirkol kutsal topraklardaki ziyaretini tamamladıktan sonra yeni projeleri için Türkiye'ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.