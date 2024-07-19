Yola çıkmadan uçuşunuzu kontrol edin! İptal olmuş olabilir!



Dünya çapında kriz sürerken THY tarafından yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği, seferi iptal olmayan yolcular için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlandığı ifade edildi.



Açıklamada “Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan “Uçuş durumu” sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler. 19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır” denildi.

