Yola çıkmadan uçuşunuzu kontrol edin! İptal olmuş olabilir!

Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşandı. Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. Küresel çaptaki problem, sadece havacılık sektörünü değil; acil servisler, bankalar ve daha birçok kurumun sistemlerinin çökmesine neden oldu.

Yola çıkmadan uçuşunuzu kontrol edin! İptal olmuş olabilir!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 17:11


Dünya çapında kriz sürerken THY tarafından yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği, seferi iptal olmayan yolcular için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlandığı ifade edildi.

Açıklamada “Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan “Uçuş durumu” sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler. 19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır” denildi.
 

Benzer Haberler
GARANTİ BANKASI duyuru yaptı ve ANINDA NAKİT özelliğini açtı! Başvuru yapanlar 100 bin TL alacak! GARANTİ BANKASI duyuru yaptı ve ANINDA NAKİT özelliğini açtı! Başvuru yapanlar 100 bin TL alacak!
20 TEMMUZ 2024 Emekliye Ek Ödeme Yatacak! Başvuru Yapan Emekli 14000 TL Alacak! 20 TEMMUZ 2024 Emekliye Ek Ödeme Yatacak! Başvuru Yapan Emekli 14000 TL Alacak!
Ziraat bankası Kredi kartı almak isteyenlere, 50 bin TL limitli kart hazırladı! Başvuru şartları açıklandı! Ziraat bankası Kredi kartı almak isteyenlere, 50 bin TL limitli kart hazırladı! Başvuru şartları açıklandı!
Melis Sezen'in kırmızı bikinili pozları olay oldu Melis Sezen'in kırmızı bikinili pozları olay oldu
Mavi Ekran Kabusu! Mavi Ekran Kabusu!
CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! 20-21-22 Temmuz Tarihlerinde EK ÖDEMELER Emekliye Yatacak! CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! 20-21-22 Temmuz Tarihlerinde EK ÖDEMELER Emekliye Yatacak!
ÇOK OKUNANLAR
Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme
  • 19-07-2024 12:34

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı
  • 15-07-2024 09:15

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili
  • 15-07-2024 11:45

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
  • 19-07-2024 10:52

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı
  • 15-07-2024 10:43

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı