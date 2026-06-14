Yılmaz Erdoğan'ın Oğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İşte Son Hali

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğulları Rodin Erdoğan uzun zamandır göz önünde olmayan isimlerden biriydi. Ailesi onu yıllarca magazinden uzak büyütmeyi tercih etti. Ancak son günlerde paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada epey dikkat çekti. Fotoğrafı görenlerin ilk tepkisi ise genelde aynı oldu: "Rodin ne kadar büyümüş!"

Henüz 2009 doğumlu olmasına rağmen artık çocukluk dönemini geride bırakmış gibi görünüyor. Özellikle babası Yılmaz Erdoğan ile Kanada'nın Vancouver kentinde çekilen kareyi paylaşınca birçok kişi Rodin'in son halini fark etti. Fotoğrafa bakanların dikkatini çeken ilk şeylerden biri ise boyunun neredeyse babasını geçmiş olmasıydı.

Yeni Tarzı Çok Konuşuldu

Rodin'in gündeme gelmesinin tek nedeni boyunun uzaması değildi elbette. Son dönemde saçlarını sarıya boyatması da sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yeni saç rengiyle birlikte görüntüsünde ciddi bir değişim olduğu fark edildi. Hatta bazı kullanıcılar onu ünlü futbolcu Mauro Icardi'ye benzetti.

Bu benzetme kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kişi Rodin'in özellikle yüz hatları ve saç stili nedeniyle Icardi'yi andırdığını söyledi. Tabii bu yorumlar tamamen takipçilerin dikkatini çeken benzerliklerden ibaret.

Futbola Olan İlgisi Devam Ediyor

Rodin'in hayatındaki en büyük tutkularından biri ise futbol. Daha önce verdiği röportajlarda ve yaptığı açıklamalarda profesyonel futbolcu olmak istediğini söylemişti. Bu hedefinden hâlâ vazgeçmiş görünmüyor.

Paylaştığı fotoğraflardan birinde milli takım formasını giymesi de futbol sevgisinin devam ettiğini gösteren detaylardan biri oldu. Futbola olan ilgisi nedeniyle onu takip edenler ilerleyen yıllarda sahalarda görüp göremeyeceğimizi merak ediyor.

Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Uzun süre kameralardan uzak bir hayat süren Rodin Erdoğan son paylaşımıyla bir anda sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Hem değişen görünümü hem kendine özgü tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.

Şimdilik hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor gibi görünse de yaptığı paylaşımlar insanların ona olan merakını artırmaya devam ediyor. Özellikle çocukluğunu hatırlayanlar için Rodin'in bugünkü halini görmek gerçekten zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlatan bir detay oldu.