Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir konuşulan olay aşkın görüntüleri ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın aşk dolu anları görüntülere böyle yansıdı. Görüntüleri Cansu Taşkın’ın kardeşi paylaştı…

Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 16:04

Gündemden düşmeyen 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın iki yıldır manken Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları, her iki tarafın da sessiz kalmasıyla bilinmezlikte kalmıştı.

31 yaşındaki Cansu Taşkın, kendisinden 26 yaş büyük olan Yılmaz Erdoğan'la bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Ancak bu açıklamanın ardından, ikilinin aslında sevgili olmadığı ve Erdoğan'ın 31 yaşındaki Taşkın'ı Köyceğiz'deki evinde iki gün misafir ettiği iddiası ortaya atıldı.

Bu iddiaya tepki gösteren Cansu Taşkın'ın kardeşi, ünlü mankenin 57 yaşındaki oyuncuyla olan samimi görüntülerini yayınladı.

 

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