Yılmaz Erdoğan daha fazla dayanamadı, suç duyurusunda bulundu!

Son dönemde "İnci Taneleri" dizisinde senaristliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı proje ile sık sık gündeme gelen oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin yaptığı hakaret içeren yorum nedeniyle adli yollara başvurdu. Sabah gazetesinin haberine göre, sosyal medyada Ayşe K. adlı bir kullanıcı, Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir video altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yapmıştı.



Erdoğan, bu yorumun kişisel itibarına zarar verdiğini belirterek Ayşe K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Onur, şeref ve saygınlığının bu yorumla zedelendiğini dile getiren Erdoğan, söz konusu yorumun fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını ifade ederek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını talep etti. Oyuncunun şikayeti üzerine Ayşe K. hakkında soruşturma başlatıldı.