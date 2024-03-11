Yılmaz Erdoğan daha fazla dayanamadı, suç duyurusunda bulundu!

Yılmaz Erdoğan, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan hakaret içerikli bir yorum nedeniyle takipçisi Ayşe K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, yorumunun onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirterek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını talep etti. Şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Erdoğan daha fazla dayanamadı, suç duyurusunda bulundu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 10:29

Son dönemde "İnci Taneleri" dizisinde senaristliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı proje ile sık sık gündeme gelen oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin yaptığı hakaret içeren yorum nedeniyle adli yollara başvurdu. Sabah gazetesinin haberine göre, sosyal medyada Ayşe K. adlı bir kullanıcı, Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir video altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Erdoğan, bu yorumun kişisel itibarına zarar verdiğini belirterek Ayşe K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Onur, şeref ve saygınlığının bu yorumla zedelendiğini dile getiren Erdoğan, söz konusu yorumun fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını ifade ederek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını talep etti. Oyuncunun şikayeti üzerine Ayşe K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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